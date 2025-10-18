MinutoUno

Talleres vs. River por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Millonario viajó a Córdoba y logró imponerse ante la "T", tras una dura crisis de resultados. ¿Cómo quedaron ambos en la tabla de posiciones?

River venció por 2-0 al Talleres de Carlos Tevez, este sábado, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura. De esta manera, el conjunto de Marcelo Gallardo logró un triunfo muy importante para el ánimo del equipo y para su posicionamiento en la tabla: ahora, el Millo quedó cuarto en la Zona B e ingresó en los primeros tres puestos clasificados a Copa Libertadores 2026, desplazando -por el momento- a Boca.

Por su parte, Talleres quedó décimocuarto (14°) en el mismo grupo y necesita volver a sumar de a tres, dado que su situación en la tabla anual no es la mejor.

Talleres vs. River: minuto a minuto

River se llevó tres puntos claves para el ánimo del equipo

Meza extendió la ventaja del Millo

Entretiempo: hasta ahora, el Millo se impone ante la T

Alarma para Gallardo: se lesionó Lautaro Rivero

River pegó primero en Córdoba

Resultado en vivo de Talleres vs. River

Formaciones del duelo

Cómo llegan River y Talleres a este duelo

La crisis de resultados en el Clausura es profunda: River suma cuatro derrotas consecutivas y la última caída (1-0 ante Sarmiento) no hizo más que agravar el panorama. De hecho, actualmente, el Millonario fue relegado al tercer puesto de la tabla anual. Si la situación se mantiene, solo clasificaría a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, la misma instancia temprana en la que su clásico rival, Boca, fue eliminado en febrero.

Tras una semana marcada por el descontento de los hinchas, Gallardo necesita urgentemente un triunfo en Córdoba para disipar la negatividad.

Por su parte, Talleres atraviesa un momento de respiro después de conseguir un agónico triunfo contra Gimnasia, resultado que le permitió tomar distancia de la temida zona de descenso en la tabla Anual.

Los dirigidos por Carlos Tevez no pueden dormirse, ya que sus rivales directos ganaron en la jornada anterior. Una victoria ante River en su casa no solo sería una inyección anímica enorme para el plantel, sino que también les permitiría a los 14 puntos, quedar a solo una unidad de meterse en zona de clasificación a octavos de final.

Talleres vs. River: datos del partido

  • Hora: 20.30
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Ariel Penel
  • Estadio: Mario Alberto Kempes
