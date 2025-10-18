Talleres vs. River por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

EN VIVO
-
22:39
River se llevó tres puntos claves para el ánimo del equipo
-
22:11
Meza extendió la ventaja del Millo
-
21:39
Entretiempo: hasta ahora, el Millo se impone ante la T
-
21:39
Alarma para Gallardo: se lesionó Lautaro Rivero
-
21:37
River pegó primero en Córdoba
-
20:42
Resultado en vivo de Talleres vs. River
-
20:20
Formaciones del duelo
-
20:19
Cómo llegan River y Talleres a este duelo
River venció por 2-0 al Talleres de Carlos Tevez, este sábado, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura. De esta manera, el conjunto de Marcelo Gallardo logró un triunfo muy importante para el ánimo del equipo y para su posicionamiento en la tabla: ahora, el Millo quedó cuarto en la Zona B e ingresó en los primeros tres puestos clasificados a Copa Libertadores 2026, desplazando -por el momento- a Boca.
Por su parte, Talleres quedó décimocuarto (14°) en el mismo grupo y necesita volver a sumar de a tres, dado que su situación en la tabla anual no es la mejor.
