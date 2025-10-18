Talleres vs. River por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan River y Talleres a este duelo

La crisis de resultados en el Clausura es profunda: River suma cuatro derrotas consecutivas y la última caída (1-0 ante Sarmiento) no hizo más que agravar el panorama. De hecho, actualmente, el Millonario fue relegado al tercer puesto de la tabla anual. Si la situación se mantiene, solo clasificaría a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, la misma instancia temprana en la que su clásico rival, Boca, fue eliminado en febrero.

Tras una semana marcada por el descontento de los hinchas, Gallardo necesita urgentemente un triunfo en Córdoba para disipar la negatividad.

Por su parte, Talleres atraviesa un momento de respiro después de conseguir un agónico triunfo contra Gimnasia, resultado que le permitió tomar distancia de la temida zona de descenso en la tabla Anual.

Los dirigidos por Carlos Tevez no pueden dormirse, ya que sus rivales directos ganaron en la jornada anterior. Una victoria ante River en su casa no solo sería una inyección anímica enorme para el plantel, sino que también les permitiría a los 14 puntos, quedar a solo una unidad de meterse en zona de clasificación a octavos de final.

Talleres vs. River: datos del partido