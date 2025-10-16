AFA adelantó el horario de Talleres vs. River por la fecha 13 del Torneo Clausura: el motivo
El duelo entre ambos equipos, que debía jugarse a las 22.15, comenzará a las 20.30. El cambio responde a la reprogramación de la final de la Libertadores Femenina.
La Liga Profesional oficializó el cambio de horario del encuentro entre Talleres y River Plate, uno de los más destacados de la jornada 13 del Torneo Clausura 2025. Inicialmente previsto para las 22.15, el duelo fue adelantado a las 20.30 por disposición de la AFA.
La decisión se tomó luego de que la CONMEBOL reprogramara la final de la Libertadores Femenina, que enfrentará a Corinthians y Deportivo Cali en el Estadio Florencio Sola (Banfield). Ese compromiso, originalmente fijado para las 20, se jugará finalmente a las 16.30.
El adelanto del partido fue recibido con alivio por parte de los hinchas cordobeses, que ahora no deberán retirarse del Mario Alberto Kempes pasada la medianoche.
El encuentro es clave para ambos equipos
-
Talleres, dirigido por Carlos Tevez, pelea por escapar de la zona baja y evitar el descenso.
River Plate, con Marcelo Gallardo al mando, busca cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas en el torneo local.
El comunicado oficial de la Liga Profesional de Fútbol
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) difundió el anuncio a través de sus canales oficiales: “A raíz del cambio de horario de la CONMEBOL Libertadores Femenina, el partido entre Talleres y River, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Betano Clausura 2025, se adelanta para las 20.30 del sábado 18, en lugar de las 22.15”.
De esta manera, el estadio Mario Alberto Kempes se prepara para recibir a dos de los clubes más populares del país en un horario más cómodo para el público y la televisación. Sin lugar a dudas que se trata de un partido de suma importancia para ambos equipos que viven realidades distintas en el campeonato pero que buscarán el triunfo para ir cerrando la primera fase de la mejor manera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario