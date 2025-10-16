AFA adelantó el horario de Talleres vs. River por la fecha 13 del Torneo Clausura: el motivo

El comunicado oficial de la Liga Profesional de Fútbol

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) difundió el anuncio a través de sus canales oficiales: “A raíz del cambio de horario de la CONMEBOL Libertadores Femenina, el partido entre Talleres y River, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Betano Clausura 2025, se adelanta para las 20.30 del sábado 18, en lugar de las 22.15”.

De esta manera, el estadio Mario Alberto Kempes se prepara para recibir a dos de los clubes más populares del país en un horario más cómodo para el público y la televisación. Sin lugar a dudas que se trata de un partido de suma importancia para ambos equipos que viven realidades distintas en el campeonato pero que buscarán el triunfo para ir cerrando la primera fase de la mejor manera.