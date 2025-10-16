Del error ante Australia a las atajadas decisivas ante Colombia: el rol clave de Santino Barbi
El arquero cordobés fue clave en la clasificación de la Selección Argentina Sub-20 a la final del Mundial de Chile, tras dos tapadas fundamentales ante Colombia.
La clasificación de la Selección Argentina Sub-20 a la final del Mundial de Chile tuvo dos protagonistas: Mateo Silvetti, autor del gol decisivo, y Santino Barbi, el arquero que mantuvo con vida al equipo de Diego Placente con dos intervenciones espectaculares.
A los 53 minutos del duelo ante Colombia, el guardameta cordobés voló sobre su palo derecho para desviar un potente disparo cruzado de Rentería. Apenas cuatro minutos más tarde, volvió a lucirse con una reacción felina ante un cabezazo de Arizala que buscaba el ángulo. Ambas tapadas evitaron el empate y fueron determinantes para sostener al equipo hasta el tanto de Silvetti.
Nacido en El Tío, provincia de Córdoba, Santino Barbi tiene 20 años y mide 1,91 metros. Se formó en las inferiores de Talleres, club en el que todavía milita y espera su debut en Primera División. Diego Placente confió en él desde el Sudamericano juvenil y lo mantuvo como titular durante todo el certamen mundialista, donde respondió con solvencia y personalidad.
El blooper de Santino Barbi que quedó atrás
Barbi también vivió un momento difícil durante el torneo. En la victoria 4-1 frente a Australia, por la segunda fecha del Grupo D, protagonizó un blooper que se volvió viral: intentó despejar un centro y le erró a la pelota, lo que permitió a Daniel Bennie marcar el descuento con el arco vacío. Afortunadamente, el error no afectó el resultado, ya que el conjunto nacional cerró el partido con los tantos de Ian Subiabre y Santino Andino.
Tras la clasificación a la final, Barbi habló con la prensa y reflejó la madurez que lo caracteriza: “En mi puesto se condena mucho el error, pero se trabaja y se entrena para esto. Estoy feliz por haber ayudado al grupo y porque el equipo esté en la final”.
De un fallido despeje a las atajadas más importantes del torneo, Santino Barbi se consolidó como uno de los pilares del equipo de Placente. Su evolución fue clave en el crecimiento del plantel que buscará la gloria el domingo ante Marruecos, en una final que puede consagrarlo definitivamente como una de las nuevas promesas del arco argentino.
