Del error ante Australia a las atajadas decisivas ante Colombia: el rol clave de Santino Barbi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1973546475100438528&partner=&hide_thread=false ¡Pifia el arquero argentino y descuento de Australia!



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/rD3bJHvHvr — telefe (@telefe) October 2, 2025

Tras la clasificación a la final, Barbi habló con la prensa y reflejó la madurez que lo caracteriza: “En mi puesto se condena mucho el error, pero se trabaja y se entrena para esto. Estoy feliz por haber ayudado al grupo y porque el equipo esté en la final”.

De un fallido despeje a las atajadas más importantes del torneo, Santino Barbi se consolidó como uno de los pilares del equipo de Placente. Su evolución fue clave en el crecimiento del plantel que buscará la gloria el domingo ante Marruecos, en una final que puede consagrarlo definitivamente como una de las nuevas promesas del arco argentino.

image