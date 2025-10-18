Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. River
River necesita reaccionar y cortar de raíz su peor racha del semestre. Después de la inesperada caída en el Monumental frente a Sarmiento, el equipo conducido por Marcelo Gallardo saldrá este sábado a las 20:30 a buscar oxígeno ante Talleres, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura.
La crisis de resultados en el certamen es profunda: el Millonario acumula cuatro derrotas consecutivas y la última, el 1-0 sufrido ante Sarmiento, terminó de encender las alarmas. Con ese panorama, River cayó al tercer puesto en la tabla anual y, de mantenerse la tendencia, solo accedería a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, la misma instancia en la que Boca quedó eliminado en febrero pasado.
En medio del malestar creciente de los hinchas, Gallardo llega a Córdoba con la presión de conseguir un triunfo que le devuelva aire al vestuario y calme las aguas en Núñez.
Del lado de Talleres, el clima es algo más liviano: el conjunto cordobés viene de lograr un agónico triunfo frente a Gimnasia, una victoria que le permitió tomar distancia de la temida zona del descenso en la tabla Anual y recuperar algo de confianza para lo que viene.
Formaciones del encuentro
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo ver en vivo Talleres vs. River
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
