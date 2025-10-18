Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. River

La crisis de resultados en el certamen es profunda: el Millonario acumula cuatro derrotas consecutivas y la última, el 1-0 sufrido ante Sarmiento, terminó de encender las alarmas. Con ese panorama, River cayó al tercer puesto en la tabla anual y, de mantenerse la tendencia, solo accedería a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, la misma instancia en la que Boca quedó eliminado en febrero pasado.