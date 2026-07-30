Talleres vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Talleres vs. Vélez: resultado en vivo
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Cómo llegan Talleres y Vélez a este duelo
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Formaciones de Talleres vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026
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Horario y televisación
Talleres vuelve a presentarse ante su público este jueves en su duelo con Vélez, desde las 19, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Nazareno Arasa es el encargado de impartir justicia en el duelo que se televisa por ESPN Premium, junto con los asistentes Damián Espinoza y Federico Cano. En el VAR, por su parte, está Juan Pablo Loustau.
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