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Talleres vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

(Foto: X @Velez)

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El equipo cordobés comandado por Sampaoli va en busca de su primera victoria ante su gente. Los detalles en la nota.

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Talleres vuelve a presentarse ante su público este jueves en su duelo con Vélez, desde las 19, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Nazareno Arasa es el encargado de impartir justicia en el duelo que se televisa por ESPN Premium, junto con los asistentes Damián Espinoza y Federico Cano. En el VAR, por su parte, está Juan Pablo Loustau.

Talleres vs. Vélez por el Torneo Clausura

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo

Rodrigo Aliendro llegó con el empate para Vélez en el cierre del PT

Ronaldo Martínez pone en ventaja a la T

Talleres vs. Vélez: resultado en vivo

Cómo llegan Talleres y Vélez a este duelo

La "T" llega al compromiso luego de caer 1 a 0 frente a Newell's en Rosario, en un encuentro que marcó el debut de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés.

De esta manera, buscará recuperarse ante su gente y conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura. Además, el club reforzó su plantel durante el mercado de pases con el objetivo de volver a ser protagonista en la segunda parte de la temporada.

Por su parte, Vélez llega con el impulso tras imponerse por 1 a 0 frente a Instituto en la primera fecha. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto intentará darle continuidad al buen comienzo de campeonato y sumar nuevamente de a tres en condición de visitante para consolidarse en la parte alta de la tabla anual.

Formaciones de Talleres vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.
  • Estadio: Mario Alberto Kempes.
  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • VAR: Juan Pablo Loustau.
  • TV: ESPN Premium.

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