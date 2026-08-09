Terminó la ceremonia de despedida a Jorge Messi

La llegada de Lionel Messi, que se produjo pocas horas después de conocerse la triste noticia, le permitió reunirse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol, para acompañarlos en este momento tan difícil . La rápida organización del operativo y las características del cementerio El Prado facilitaron que el capitán de la selección argentina pudiera llegar a tiempo para despedir a quien fue una figura fundamental en su vida y en su carrera.