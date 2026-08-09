Terminó la ceremonia de despedida a Jorge Messi
El astro arribó el sábado desde EE.UU. tras la muerte de su padre a los 68 años. Los restos fueron velados en Pérez y serán sepultados este domingo.
La ceremonia de despedida a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, concluyó este domingo al mediodía en el Cementerio El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, a las afueras de Rosario . El último adiós se desarrolló en un marco de absoluta reserva y estricta privacidad, tal como lo había dispuesto la familia del capitán de la Selección Argentina desde el primer momento .
El sepelio se realizó en el predio privado situado sobre la ruta nacional 33, donde los restos de Jorge Messi recibieron sepultura tras una ceremonia íntima . Durante toda la jornada, el cementerio mantuvo sus accesos cerrados al público, permitiendo únicamente el ingreso de vehículos autorizados . La decisión de la familia de mantener el hermetismo absoluto respondió a la necesidad de transitar el duelo lejos de la exposición mediática .
Lionel Messi arribó a Rosario en la noche del sábado en un vuelo privado proveniente de Estados Unidos, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos . El futbolista se reencontró con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol para participar de la despedida de su padre . La ceremonia contó únicamente con la asistencia de familiares y allegados al círculo más cercano .
El operativo de seguridad dispuesto para el sepelio incluyó la prohibición formal del uso de drones en las inmediaciones del cementerio, con el objetivo de preservar la intimidad de la familia . La medida, enmarcada en las normativas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se implementó tras detectarse la presencia de dispositivos no autorizados en la jornada previa .
La despedida íntima de Jorge Messi
La ceremonia de despedida de Jorge Messi se desarrolló durante la noche del sábado en un ámbito estrictamente privado, con la asistencia exclusiva de familiares y personas del círculo más cercano . La familia decidió mantener el hermetismo sobre los detalles del velatorio para poder transitar el duelo lejos del foco mediático.
La llegada de Lionel Messi, que se produjo pocas horas después de conocerse la triste noticia, le permitió reunirse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol, para acompañarlos en este momento tan difícil . La rápida organización del operativo y las características del cementerio El Prado facilitaron que el capitán de la selección argentina pudiera llegar a tiempo para despedir a quien fue una figura fundamental en su vida y en su carrera.
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