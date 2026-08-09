Así fue la llegada de Lionel Messi al cementerio, donde velan a su padre, durante la noche del sábado
El capitán de la selección acudió al cementerio Parque El Prado donde se realiza la despedida a su padre, Jorge Messi. Durante el domingo se realizará el sepelio.
Lionel Messi arribó a la ciudad de Rosario durante la noche del sábado para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años en las primeras horas de ese mismo día . El futbolista viajó en un avión privado desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, donde reside, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario cerca de las 20:30 . Su traslado se produjo en medio de un estricto operativo de seguridad para garantizar su privacidad y que pudiera llegar sin contratiempos al lugar de la despedida, evitando la exposición pública y el posible acercamiento de fanáticos .
El lugar elegido para la ceremonia fue el Cementerio Parque El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, a las afueras de Rosario, sobre la Ruta Nacional 33 . La elección de este sitio, estratégicamente situado a unos 16 kilómetros del aeropuerto, respondió a la necesidad de la familia Messi de resguardar la intimidad en un momento de profundo dolor .
Un espacio de recogimiento y exclusividad
El Prado es un cementerio privado que se extiende a lo largo de 15 hectáreas, caracterizado por su diseño de parque con amplias zonas verdes, árboles, flores y espejos de agua . Su arquitectura de estilo europeo y su entorno natural están pensados para ofrecer un espacio de paz y recogimiento, muy diferente a los cementerios tradicionales .
El predio cuenta con infraestructura de primer nivel para acompañar a las familias en el duelo, incluyendo un complejo velatorio premium con una sala principal que tiene vista al parque y un espacio íntimo pensado para el descanso de los familiares más cercanos, equipado con comodidades como un living y una habitación . Entre sus servicios, ofrece salas velatorias, una capilla ecuménica, servicios de cremación propios, parcelas para inhumación y ceremonias personalizadas, todo en un entorno de absoluta privacidad y con vigilancia permanente.
La despedida íntima de Jorge Messi
La ceremonia de despedida de Jorge Messi se desarrolló durante la noche del sábado en un ámbito estrictamente privado, con la asistencia exclusiva de familiares y personas del círculo más cercano . La familia decidió mantener el hermetismo sobre los detalles del velatorio para poder transitar el duelo lejos del foco mediático.
La llegada de Lionel Messi, que se produjo pocas horas después de conocerse la triste noticia, le permitió reunirse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol, para acompañarlos en este momento tan difícil . La rápida organización del operativo y las características del cementerio El Prado facilitaron que el capitán de la selección argentina pudiera llegar a tiempo para despedir a quien fue una figura fundamental en su vida y en su carrera.
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