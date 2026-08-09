Así fue la llegada de Lionel Messi al cementerio, donde velan a su padre, durante la noche del sábado

El predio cuenta con infraestructura de primer nivel para acompañar a las familias en el duelo, incluyendo un complejo velatorio premium con una sala principal que tiene vista al parque y un espacio íntimo pensado para el descanso de los familiares más cercanos, equipado con comodidades como un living y una habitación . Entre sus servicios, ofrece salas velatorias, una capilla ecuménica, servicios de cremación propios, parcelas para inhumación y ceremonias personalizadas, todo en un entorno de absoluta privacidad y con vigilancia permanente.