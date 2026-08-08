Cambió el pronóstico en plena ola de frío y vuelven las lluvias al AMBA: qué día se larga
Tras el descenso de la temperatura que dejó el paso de las lluvias y tormentas del último jueves, el fin de semana se despide con marcas térmicas muy bajas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita por estos días una marcada ola de frío que se hizo sentir con fuerza, y mientras el fin de semana transcurre con buen clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya le pone fecha a la vuelta de las lluvias.
Después de las tormentas registrados el jueves pasado, las marcas térmicas se desplomaron notablemente, dando paso a un sábado de buen clima pero con registros invernales muy rigurosos.
De acuerdo con el pronóstico emitido por el organismo nacional, este escenario de bajas temperaturas se mantendrá durante el inicio de la semana, aunque ya hay fecha confirmada para el retorno de la inestabilidad.
Cómo sigue el clima en el AMBA y cuándo vuelven las lluvias
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Domingo: Se espera cielo despejado durante la madrugada y la mañana, transcurriendo la tarde y la noche con nubosidad en aumento (algo nublado). Las temperaturas se moverán entre una mínima de 3°C y una máxima de 13°C.
Lunes: El frío se intensificará aún más al comenzar la semana, con un registro mínimo que tocará los 2°C y una máxima que apenas alcanzaría los 11°C, bajo un cielo algo nublado en la primera mitad de la jornada y parcialmente nublado hacia la tarde-noche.
Martes: Las condiciones se mantendrán estables pero frías, con una mínima de 3°C y una máxima de 12°C, acompañadas por un cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día.
Miércoles: Será el día clave de la semana, ya que volverán las lluvias. El SMN anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas especialmente hacia la tarde y la noche, con marcas térmicas que oscilarán entre los 8°C de mínima y los 11°C de máxima.
Jueves y Viernes: Pasado el paso del agua, las condiciones meteorológicas mejorarán paulatinamente. El jueves retornará el buen clima con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 8°C y 13°C, mientras que para el viernes se espera una leve recuperación en la máxima, que trepará hasta los 15°C con un contexto similar de nubosidad.
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