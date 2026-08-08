Cambió el pronóstico en plena ola de frío y vuelven las lluvias al AMBA: qué día se larga

Domingo: Se espera cielo despejado durante la madrugada y la mañana, transcurriendo la tarde y la noche con nubosidad en aumento (algo nublado). Las temperaturas se moverán entre una mínima de 3°C y una máxima de 13°C.

Lunes: El frío se intensificará aún más al comenzar la semana, con un registro mínimo que tocará los 2°C y una máxima que apenas alcanzaría los 11°C, bajo un cielo algo nublado en la primera mitad de la jornada y parcialmente nublado hacia la tarde-noche.

Martes: Las condiciones se mantendrán estables pero frías, con una mínima de 3°C y una máxima de 12°C, acompañadas por un cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día.

Miércoles: Será el día clave de la semana, ya que volverán las lluvias. El SMN anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas especialmente hacia la tarde y la noche, con marcas térmicas que oscilarán entre los 8°C de mínima y los 11°C de máxima.