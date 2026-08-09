Prohibieron el uso de drones en las inmediaciones del sepelio de Jorge Messi para preservar la privacidad
La medida busca resguardar la intimidad del círculo íntimo durante la despedida, en el marco de un operativo que restringió el acceso al cementerio privado.
La disposición, firmada por el subcomisario a cargo del operativo, prohíbe el uso de drones en las inmediaciones del Cementerio El Prado durante el sepelio de Jorge Messi. Su objetivo responde a la necesidad de resguardar la estricta privacidad y seguridad de la familia del futbolista, en línea con el hermetismo que caracterizó siempre a los Messi.
Desde el mediodía del sábado, las puertas de la necrópolis ubicada en la localidad de Pérez, sobre la ruta nacional 33, permanecieron cerradas al público, con acceso restringido exclusivamente a vehículos autorizados . El operativo de seguridad, que incluyó personal de una empresa de seguridad privada, tuvo como uno de sus objetivos principales impedir el ingreso de aeronaves no tripuladas que pudieran captar imágenes de la ceremonia íntima . Esta medida se enmarca en la normativa vigente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que si bien flexibilizó el uso de drones de hasta 250 gramos sin necesidad de registro ni licencia, mantiene la prohibición de vuelos sobre poblados y espacios donde se desarrollen eventos privados que requieran protección .
La decisión de prohibir los drones se suma al extenso operativo de seguridad dispuesto para el arribo de Lionel Messi al aeropuerto de Rosario y su posterior traslado al cementerio, evitando así cualquier tipo de exposición pública en un momento de profundo dolor para la familia . Cabe destacar que durante la jornada, algunos periodistas habían utilizado drones para registrar la actividad en el predio, lo que motivó el refuerzo de las medidas de seguridad . Con esta restricción, la familia Messi busca garantizar que el último adiós a Jorge Messi transcurra en absoluta intimidad, tal como fue su voluntad desde el primer momento .
Un espacio de recogimiento y exclusividad
El Prado es un cementerio privado que se extiende a lo largo de 15 hectáreas, caracterizado por su diseño de parque con amplias zonas verdes, árboles, flores y espejos de agua . Su arquitectura de estilo europeo y su entorno natural están pensados para ofrecer un espacio de paz y recogimiento, muy diferente a los cementerios tradicionales .
El predio cuenta con infraestructura de primer nivel para acompañar a las familias en el duelo, incluyendo un complejo velatorio premium con una sala principal que tiene vista al parque y un espacio íntimo pensado para el descanso de los familiares más cercanos, equipado con comodidades como un living y una habitación . Entre sus servicios, ofrece salas velatorias, una capilla ecuménica, servicios de cremación propios, parcelas para inhumación y ceremonias personalizadas, todo en un entorno de absoluta privacidad y con vigilancia permanente.
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