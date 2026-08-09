Prohibieron el uso de drones en las inmediaciones del sepelio de Jorge Messi para preservar la privacidad

Desde el mediodía del sábado, las puertas de la necrópolis ubicada en la localidad de Pérez, sobre la ruta nacional 33, permanecieron cerradas al público, con acceso restringido exclusivamente a vehículos autorizados . El operativo de seguridad, que incluyó personal de una empresa de seguridad privada, tuvo como uno de sus objetivos principales impedir el ingreso de aeronaves no tripuladas que pudieran captar imágenes de la ceremonia íntima . Esta medida se enmarca en la normativa vigente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que si bien flexibilizó el uso de drones de hasta 250 gramos sin necesidad de registro ni licencia, mantiene la prohibición de vuelos sobre poblados y espacios donde se desarrollen eventos privados que requieran protección .