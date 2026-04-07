EN VIVOCon el pie derecho
Tras dos años sin jugarla, Boca debutó con un triunfo ante Universidad Católica por Copa Libertadores
El Xeneize volvió a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos temporadas y arrancó su camino de la mejor manera.
EN VIVO
-
7 de abril | 23:32
Ganó Boca: el Xeneize empezó con el pie derecho en la Libertadores
-
7 de abril | 23:15
La Universidad Católica descontó en el minuto 82'
-
7 de abril | 23:05
Llegó el segundo de Boca de la mano de Bareiro
-
7 de abril | 22:22
Final del PT
-
7 de abril | 21:47
A los 16', Paredes pone en ventaja a Boca: el Xeneize gana por 1-0
-
7 de abril | 21:31
Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá
-
7 de abril | 21:22
Cómo llegan ambos equipos a este duelo
-
7 de abril | 21:21
Formaciones del encuentro
-
7 de abril | 21:21
Universidad Católica vs. Boca: otros datos
La expectativa volvió a estar en lo más alto para Boca, que este martes dio el puntapié inicial en su participación en la Copa Libertadores 2026. El conjunto argentino venció por 2-1 a Universidad Católica en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el marco de la primera fecha del Grupo D.
El encuentro contó con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que Christian Ferreyra estuvo a cargo del VAR.
Su próximo duelo será el martes 14/4 contra Barcelona SC, por la segunda fecha de fase de grupos.
Universidad Católica vs. Boca: minuto a minuto
Dejá tu comentario