Tras dos años sin jugarla, Boca debutó con un triunfo ante Universidad Católica por Copa Libertadores

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Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El regreso a esta instancia tiene un sabor especial para el Xeneize, que no disputaba la fase de grupos desde hace tres temporadas. Luego de su participación en la Copa Sudamericana en 2024 y una temprana eliminación en 2025, el equipo de La Ribera vuelve al máximo torneo continental con el objetivo de recuperar protagonismo y pelear por el título.

La deuda internacional es un tema. El club no logra consagrarse en la Libertadores desde 2007, aunque en ese lapso estuvo cerca en varias oportunidades, alcanzando las finales de 2012, 2018 y 2023 sin poder coronarse. Ese antecedente alimenta la ilusión, pero también la presión por volver a lo más alto del continente.

Para este debut, el entrenador Claudio Úbeda planificó una preparación específica. En el último compromiso por el torneo local ante Talleres, decidió resguardar a varios titulares habituales con el objetivo de que lleguen en óptimas condiciones físicas al estreno copero. La estrategia apunta a iniciar el certamen con un resultado positivo que marque el rumbo del grupo.

Del otro lado, Universidad Católica llega con confianza tras una actuación contundente en el campeonato chileno, donde viene de golear 6-1 a Palestino. El conjunto trasandino ocupa los primeros puestos de su liga y buscará hacerse fuerte como local para empezar con el pie derecho en la competencia internacional.

Para el club de la Ribera, este partido representa mucho más que un debut: es el inicio de una nueva ilusión. Con un plantel renovado y la ambición intacta, el conjunto argentino que comanda Juan Román Riquelme intentará dar el primer paso en un torneo que históricamente forma parte de su identidad y en el que buscará volver a escribir una página dorada.