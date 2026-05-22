El cordobés con campera de Boca y una confesión inexpectada: "Quiero que River salga campeón"

Por eso, el entrevistado dejó en claro que, llegado el momento de elegir entre una consagración de Belgrano o una de River, su deseo está completamente condicionado por su fanatismo por Talleres. Más allá de su simpatía por Boca, explicó que su “corazón es azul y blanco”, en referencia a los colores del conjunto cordobés.

La frase sobre “el único equipo campeón de Córdoba” también tiene una referencia directa a uno de los hitos más importantes en la historia de Talleres de Córdoba: la obtención de la Copa Conmebol 1999, el título internacional que todavía ocupa un lugar central en la identidad del club y que suele aparecer como argumento en las discusiones futboleras entre hinchas cordobeses.

La situación volvió a reflejar además una realidad muy común en distintas provincias argentinas: la de hinchas que crecieron simpatizando por clubes grandes de Buenos Aires pero mantienen un vínculo emocional mucho más fuerte con el equipo de su ciudad. En Córdoba, especialmente, esa convivencia futbolera aparece desde hace años entre seguidores de Talleres, Belgrano e Instituto que al mismo tiempo acompañan a equipos como Boca o River en el plano nacional.