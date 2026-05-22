¿Boca se conforma con la Copa Sudamericana? Un medio partidario hizo explotar a los hinchas

La reacción de los hinchas de Boca

Las respuestas aparecieron rápidamente en los comentarios. Uno de los hinchas escribió: “Mira lo que festejamos... amigo Boca nunca quedó eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores! Y vos subís esta pelotudez como si fuera un logro”.

Otro usuario también cuestionó directamente la publicación: “¿En serio publicás algo así? Estoy enojado con la CD del club hace años (...) No hagan que me enoje con uds también”. Frente a las críticas, la propia cuenta partidaria salió a responder y aclaró: “Nadie está festejando esto, solo di una información”.

La situación dejó expuesta la sensibilidad que existe entre los hinchas de Boca Juniors cada vez que aparece la posibilidad de abandonar la Libertadores antes de las fases decisivas, aunque lo más probable sea que el xeneize derrote a la Católica y pase a octavos de final. Más allá de que la Sudamericana garantizaría continuidad internacional, para gran parte del mundo Boca el objetivo histórico siempre está puesto en competir por la máxima copa continental.

También quedó en evidencia cómo, en el contexto actual del club, incluso una publicación informativa puede terminar interpretándose como una toma de postura emocional. El diseño de la placa, el tono de “asegurado” y la idea de destacar la clasificación “de mínima” a Sudamericana fueron suficientes para que muchos usuarios reaccionaran con enojo.