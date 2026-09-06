Tras el retiro de la Selección Argentina, Lionel Messi reapareció en Inter Miami, que empató 2-2 con Atlanta

Empató Atlanta
Emboló de penal puso el 2-2 cerca del final.
EN VIVOMLS
El astro rosarino aportó una asistencia en el picante empate ante el conjunto del Tata Martino. Fue su primer juego tras el anuncio bomba.
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Inter Miami igualó 2-2 este sábado a Atlanta United por una nueva jornada de la temporada regular de la MLS. En el Nu Stadium, el encuentro tuvo como principal atractivo la presencia de Lionel Messi, quien llegaba después de una semana signada por su renuncia a la Selección Argentina.
El conjunto de Miami venía de cortar una racha de cinco partidos sin victorias con una contundente goleada por 7-1 ante CF Montréal. Messi fue la gran figura de aquella noche al marcar cuatro goles y aportar una asistencia, en una actuación que le permitió quedar como máximo goleador de la MLS con 18 tantos.
El partido también llegaba pocos días después de que el astro argentino anunciara su decisión de dejar la Selección Argentina, luego de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional y tras haber conquistado los principales títulos con el combinado albiceleste.
En este marco, Messi se hizo presente en el desarrollo del juego aportando una asistencia para el 1-0 de Casemiro. Tras el empate parcial de Miguel Almirón, el uruguayo Luis Suárez puso el 2-1, mientras que ya cerca del final, Embolo estampó el 2-2 final de penal.
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