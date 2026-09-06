Tras el retiro de la Selección Argentina, Lionel Messi reapareció en Inter Miami, que empató 2-2 con Atlanta

Cómo llegan Inter Miami y Atlanta United

Inter Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este con 42 puntos y busca aprovechar el envión de la goleada ante Montreal para mantenerse cerca de la cima. Además de Messi, el equipo cuenta con nombres importantes como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro, quien convirtió su primer gol con la camiseta del conjunto de Florida en el último encuentro.

En el banco todavía se encuentra Guillermo Hoyos, mientras el club aguarda la llegada oficial de Cristian “Kily” González, quien asumirá como entrenador una vez que complete los trámites correspondientes.

Del otro lado, Atlanta United atraviesa una temporada complicada y llega con la necesidad de sumar puntos para intentar acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto de Georgia perdió 2-0 ante Charlotte FC en su última presentación y afronta una dura visita ante un Inter Miami que recuperó confianza después de su contundente triunfo.

El duelo tendrá además el atractivo de volver a ver a Messi en acción con el conjunto de Miami después de su decisión de cerrar su etapa con la Selección Argentina. La goleada ante Montreal le devolvió protagonismo al equipo y ahora buscará confirmar esa recuperación frente a Atlanta United.