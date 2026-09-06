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Tras el retiro de la Selección Argentina, Lionel Messi reapareció en Inter Miami, que empató 2-2 con Atlanta

Lionel Messi sumó una asistencia en el empate 2-2 de Inter Miami ante Atlanta.

Lionel Messi sumó una asistencia en el empate 2-2 de Inter Miami ante Atlanta.
Tras el retiro de la Selección Argentina, Lionel Messi reapareció en Inter Miami, que empató 2-2 con Atlanta
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Lionel Messi
Inter Miami

El astro rosarino aportó una asistencia en el picante empate ante el conjunto del Tata Martino. Fue su primer juego tras el anuncio bomba.

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Inter Miami igualó 2-2 este sábado a Atlanta United por una nueva jornada de la temporada regular de la MLS. En el Nu Stadium, el encuentro tuvo como principal atractivo la presencia de Lionel Messi, quien llegaba después de una semana signada por su renuncia a la Selección Argentina.

El conjunto de Miami venía de cortar una racha de cinco partidos sin victorias con una contundente goleada por 7-1 ante CF Montréal. Messi fue la gran figura de aquella noche al marcar cuatro goles y aportar una asistencia, en una actuación que le permitió quedar como máximo goleador de la MLS con 18 tantos.

El partido también llegaba pocos días después de que el astro argentino anunciara su decisión de dejar la Selección Argentina, luego de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional y tras haber conquistado los principales títulos con el combinado albiceleste.

En este marco, Messi se hizo presente en el desarrollo del juego aportando una asistencia para el 1-0 de Casemiro. Tras el empate parcial de Miguel Almirón, el uruguayo Luis Suárez puso el 2-1, mientras que ya cerca del final, Embolo estampó el 2-2 final de penal.

Minuto a minuto de Inter Miami vs. Atlanta United

Empató Atlanta

Emboló de penal puso el 2-2 cerca del final.

GOLAZO DE LUIS SUÁREZ

El uruguayo dejó su sello con una definición top para poner el 2-1 antes del cierre de la primera mitad.

Rápido empate de Atlanta

Almirón pone el 1-1 parcial.

GOL DE INTER MIAMI

Centro de Lionel Messi y gol de Casemiro.

Equipos a la cancha tras casi una hora de espera

Pasó la tormenta y en instantes iniciará el partido en Miami.

Partido demorado por clima

El encuentro se pospuso media hora por alerta meteorológica.

Cómo llegan Inter Miami y Atlanta United

Inter Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este con 42 puntos y busca aprovechar el envión de la goleada ante Montreal para mantenerse cerca de la cima. Además de Messi, el equipo cuenta con nombres importantes como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro, quien convirtió su primer gol con la camiseta del conjunto de Florida en el último encuentro.

En el banco todavía se encuentra Guillermo Hoyos, mientras el club aguarda la llegada oficial de Cristian “Kily” González, quien asumirá como entrenador una vez que complete los trámites correspondientes.

Del otro lado, Atlanta United atraviesa una temporada complicada y llega con la necesidad de sumar puntos para intentar acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto de Georgia perdió 2-0 ante Charlotte FC en su última presentación y afronta una dura visita ante un Inter Miami que recuperó confianza después de su contundente triunfo.

El duelo tendrá además el atractivo de volver a ver a Messi en acción con el conjunto de Miami después de su decisión de cerrar su etapa con la Selección Argentina. La goleada ante Montreal le devolvió protagonismo al equipo y ahora buscará confirmar esa recuperación frente a Atlanta United.

Formaciones de Inter Miami vs. Atlanta United, por la MLS

Dayne St Clair; Noah Allen, Maximiliano Falcón, Ian Fray; Telasco Segovia, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Casemiro; Germán Berterame, Luis Suarez y Lionel Messi. DT: Guillermo Hoyos.

Lucas Hoyos; Enea Mihaj, Júnior Alonso, Paulo Diaz, Tomás Jacob; Aleksey Miranchuk, William Reilly, Tristan Muyumba, Cooper Sanchez; Miguel Almirón y Fabrice Picault. DT: Gerardo Martino.

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