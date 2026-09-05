"Que sea feliz": Rodrigo De Paul habló del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina

"La verdad es que fue muy emotivo. Para nosotros los argentinos, vivíamos con mucha ilusión tener a él adentro de la cancha. Nos dio siempre mucho orgullo ver las camisetas argentinas por todo el mundo con el 10 atrás. Hizo un montón por el país. Pero lo hemos disfrutado. Yo lo disfruté mucho, el camino con nuestra selección, así que que sea muy feliz. Muchas gracias y a disfrutarlo que todavía queda", dijo el volante en charla con una periodista de Estados Unidos.