"Que sea feliz": Rodrigo De Paul habló del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina
Previo al partido de Inter Miami ante Atlanta United, el mediocampista surgido en Racing se refirió al adiós definitivo del capitán al combinado nacional.
En la antesala del encuentro que del Inter Miami de este sábado frente a Atlanta United por la Major League Soccer (MLS), uno de los laderos más cercanos de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, rompió el silencio y le dedicó sentidas palabras al capitán tras su decisión de cerrar más de dos décadas vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.
El impacto por el adiós definitivo de Messi al conjunto nacional sigue generando repercusiones profundas en el ambiente futbolístico.
Visiblemente conmovido por el fin de un ciclo que marcó a fuego a toda una generación de futbolistas y hinchas, el mediocampista destacó el significado que tuvo compartir plantel con el mejor jugador del mundo y el orgullo que representó su figura a nivel global.
El mensaje completo de Rodrigo De Paul a Lionel Messi
Consultado sobre las sensaciones que dejó el anuncio del histórico número 10, De Paul expresó toda su gratitud hacia el rosarino, en las primeras declaraciones públicas desde el posteo del capitán.
"La verdad es que fue muy emotivo. Para nosotros los argentinos, vivíamos con mucha ilusión tener a él adentro de la cancha. Nos dio siempre mucho orgullo ver las camisetas argentinas por todo el mundo con el 10 atrás. Hizo un montón por el país. Pero lo hemos disfrutado. Yo lo disfruté mucho, el camino con nuestra selección, así que que sea muy feliz. Muchas gracias y a disfrutarlo que todavía queda", dijo el volante en charla con una periodista de Estados Unidos.
Las declaraciones del volante llegan en un contexto especial, con el astro argentino instalado en el fútbol estadounidense y enfocado en su presente con la franquicia de Florida, donde este sábado buscará mantener su racha goleadora en el certamen norteamericano tras brillar con cuatro tantos y una asistencia en la goleada previa ante CF Montréal.
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