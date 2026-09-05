Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami vs. Atlanta United
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Inter Miami vs. Atlanta United.
Inter Miami se mide este sábado ante Atlanta United en una nueva fecha de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), en un encuentro programado para las 20:30 (hora argentina) en el Nu Stadium que tendrá como gran imán la presencia de Lionel Messi.
El rosarino y sus compañeros llegan entonados tras cortar una racha negativa de cinco encuentros sin alegrías gracias a una aplastante victoria por 7-1 frente a CF Montréal, una noche inolvidable donde el capitán argentino brilló con cuatro tantos y una asistencia que lo catapultaron a la cima de la tabla de artilleros del certamen norteamericano con 18 gritos.
Este compromiso liguero se disputa, además, en un clima de fuerte repercusión emocional tras el reciente anuncio del astro sobre su retiro definitivo de la Selección Argentina, poniendo fin a más de dos décadas de trayectoria con la camiseta albiceleste en su espalda.
El encuentro se disputará desde las 20.30 en el Nu Stadium de Florida. La transmisión será por la plataforma Apple TV.
Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami vs. Atlanta United
La televisación estará a cargo de Apple TV. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación.
Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, aunque hay algunas opciones gratuitas.
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Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, que otorga una prueba gratis de una semana, mientras que quién compre un dispositivo Apple puede canjear el beneficio de tres meses gratuitos del streaming de la plataforma.
El usuario puede registrarse generado un Apple ID y acceder a dichos contenidos con un costo mensual de U$S 6,99 mensuales después del período de prueba gratuito de 7 días.
La MLS es un producto exclusivo de Apple TV, por lo que quién quiera ver los partidos deberá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, al contenido de la Liga y la Copa.
El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de U$S 99 por toda la temporada o U$S 15 por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.
Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7,99 por mes.
Los usuarios de Play Station 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tengan Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.
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