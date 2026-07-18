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Tras un partidazo, Inglaterra se quedó con el tercer puesto venciendo por 6-4 a Francia

Inglaterra jugó un partidazo y se quedó con el tercer tiempo del Mundial 2026.

Inglaterra jugó un partidazo y se quedó con el tercer tiempo del Mundial 2026.
Doblete de Saka para Inglaterra

Doblete de Saka para Inglaterra, en el duelo con Francia por el tercer puesto del Mundial 2026.
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé
Rice marcó el 1-0 de Inglaterra ante Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

Rice marcó el 1-0 de Inglaterra ante Francia por el tercer puesto del Mundial 2026
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Inglaterra, que venía de caer ante Argentina, jugó un gran partido, aunque Los Galos reaccionaron en el segundo tiempo. Todos los detalles.

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Inglaterra venció por 6-4 a Francia en un verdadero espectáculo de fútbol que se llevó a cabo este sábado por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro se disputó en Miami, entre los seleccionados que quedaron eliminados en las semifinales del torneo. El primero con Argentina y el segundo con Francia.

De esta manera, los ingleses se quedaron con el bronce del Mundial 2026 y Mbappé con un récord que será difícil de igualar.

Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026: minuto a minuto

Final del partido: Inglaterra se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

Gol de Bellingham, que terminó con el sueño francés: puso el 6-4

Dembelé quiere ganarlo: puso el 4-5 para Francia y quedan pocos minutos para el final

Gol de Inglaterra de penal: lo hizo Saka, a los 86 minutos

De esta manera, los ingleses se imponen por 5-3 ante una Francia que reaccionó en el segundo tiempo.

Penal para Inglaterra: falta de Gusto sobre James en el área

Entra Jude Belligham por Eze

Bellingham igualó el marcador para Inglaterra.

Bellingham igualó el marcador para Inglaterra.

Se reanuda el segundo tiempo

Pausa de hidratación

Doblete de Mbappé y tiembla ahora Inglaterra

Barcola vuelve a descontar para Francia y ahora el encuentro está 4-2

Kylian Mbappé descuenta: ahora, Francia cae por 4-1

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo: Inglaterra golea con autoridad a Francia

Doblete de Saka y paliza para Francia

Inglaterra ya golea a Francia: Saka convirtió el tercero

Se reanudó el partido: Inglaterra vence por 2-0

Pausa de hidratación

Otro gol de Inglaterra: Konsa convierte para estirar la ventaja sobre Francia

Golazo de Rice a los 2 minutos de iniciado el duelo

De esta manera, Inglaterra se impone temprano por 1-0.

Comenzó el partido entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto

Por qué Harry Kane no juega en el partido ante Francia por el tercer puesto

Harry Kane comenzará en el banco de suplentes en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 frente a Francia debido a una decisión de rotación táctica tomada por el entrenador Thomas Tuchel. No obstante, su sorpresivo lugar de suplente en este duelo despertó rumores y causó diferentes repercusiones.

Tras la dolorosa eliminación ante Argentina en las semifinales, aparentemente, el cuerpo técnico inglés optó por dar descanso a varios de los futbolistas que acumularon mayor desgaste físico y emocional a lo largo de la competencia. Además de Kane, otras figuras indiscutibles como Jude Bellingham y Jordan Pickford también dejarán su lugar en el once inicial en Miami, permitiendo que jugadores con menos rodaje sumen minutos en el cierre del torneo.

El encargado de comandar el ataque británico desde el arranque será Ivan Toney.

Lo cierto es que esta decisión despertó rumores de que, tal vez, haya sido el propio Kane quien decidió no estar, luego de los desacuerdos tácticos con el entrenador, cuyo planteamiento tras el gol a la Argentina fue sumamente defensivo. Algo que llevó a Inglaterra a la derrota y, por ende, eliminación.

Cómo llegan Inglaterra y Francia a este duelo

Inglaterra cayó ante Argentina por 2 a 1 en Atlanta, mientras que Francia no pudo superar a España, que se impuso por 2 a 0 en Dallas. Ahora, los dos buscarán cerrar su participación mundialista con una victoria y quedarse con el tercer lugar del certamen.

Harry Kane, de Inglaterra.

Harry Kane, de Inglaterra.

El partido tendrá además un condimento histórico, ya que se medirán dos selecciones con una larga trayectoria en la Copa del Mundo. Les Bleus, campeona en 1998 y 2018, intentará sumar otro podio después de una campaña en la que volvió a mostrar su jerarquía internacional.

La selección dirigida por Didier Deschamps, que cuenta con Kylian Mbappé, llegó hasta semifinales luego de eliminar a Marruecos en cuartos de final, pero se encontró con una España sólida en la instancia decisiva.

Inglaterra, por su parte, buscará conseguir su mejor actuación mundialista desde la consagración de 1966. El conjunto británico volvió a instalarse entre los cuatro mejores del mundo y confirmó su protagonismo en los últimos torneos, luego de haber alcanzado la final de la Eurocopa 2020 y las semifinales del Mundial de Rusia 2018.

Bajo la conducción de Thomas Tuchel, los ingleses llegaron hasta la definición por el tercer puesto después de superar a México y Noruega, antes de caer ante Argentina en semifinales.

Formaciones de Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 18
  • Televisación: DSports
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
  • Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

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