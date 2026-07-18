EN VIVOMundial 2026
Tras un partidazo, Inglaterra se quedó con el tercer puesto venciendo por 6-4 a Francia
MinutoUno
Inglaterra, que venía de caer ante Argentina, jugó un gran partido, aunque Los Galos reaccionaron en el segundo tiempo. Todos los detalles.
EN VIVO
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20:01
Final del partido: Inglaterra se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026
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20:01
Gol de Bellingham, que terminó con el sueño francés: puso el 6-4
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19:59
Dembelé quiere ganarlo: puso el 4-5 para Francia y quedan pocos minutos para el final
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19:50
Gol de Inglaterra de penal: lo hizo Saka, a los 86 minutos
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19:48
Penal para Inglaterra: falta de Gusto sobre James en el área
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19:42
Entra Jude Belligham por Eze
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19:35
Se reanuda el segundo tiempo
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19:30
Pausa de hidratación
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19:29
Doblete de Mbappé y tiembla ahora Inglaterra
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19:17
Barcola vuelve a descontar para Francia y ahora el encuentro está 4-2
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19:11
Kylian Mbappé descuenta: ahora, Francia cae por 4-1
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19:08
Comenzó el segundo tiempo
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18:50
Final del primer tiempo: Inglaterra golea con autoridad a Francia
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18:46
Doblete de Saka y paliza para Francia
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18:37
Inglaterra ya golea a Francia: Saka convirtió el tercero
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18:27
Se reanudó el partido: Inglaterra vence por 2-0
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18:23
Pausa de hidratación
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18:19
Otro gol de Inglaterra: Konsa convierte para estirar la ventaja sobre Francia
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18:03
Golazo de Rice a los 2 minutos de iniciado el duelo
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18:01
Comenzó el partido entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto
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17:47
Por qué Harry Kane no juega en el partido ante Francia por el tercer puesto
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17:43
Cómo llegan Inglaterra y Francia a este duelo
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17:43
Formaciones de Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
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17:43
Horario y televisación
Inglaterra venció por 6-4 a Francia en un verdadero espectáculo de fútbol que se llevó a cabo este sábado por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro se disputó en Miami, entre los seleccionados que quedaron eliminados en las semifinales del torneo. El primero con Argentina y el segundo con Francia.
De esta manera, los ingleses se quedaron con el bronce del Mundial 2026 y Mbappé con un récord que será difícil de igualar.
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