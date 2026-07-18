Tras un partidazo, Inglaterra se quedó con el tercer puesto venciendo por 6-4 a Francia

Por qué Harry Kane no juega en el partido ante Francia por el tercer puesto

Harry Kane comenzará en el banco de suplentes en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 frente a Francia debido a una decisión de rotación táctica tomada por el entrenador Thomas Tuchel. No obstante, su sorpresivo lugar de suplente en este duelo despertó rumores y causó diferentes repercusiones.

Tras la dolorosa eliminación ante Argentina en las semifinales, aparentemente, el cuerpo técnico inglés optó por dar descanso a varios de los futbolistas que acumularon mayor desgaste físico y emocional a lo largo de la competencia. Además de Kane, otras figuras indiscutibles como Jude Bellingham y Jordan Pickford también dejarán su lugar en el once inicial en Miami, permitiendo que jugadores con menos rodaje sumen minutos en el cierre del torneo.

El encargado de comandar el ataque británico desde el arranque será Ivan Toney.

Lo cierto es que esta decisión despertó rumores de que, tal vez, haya sido el propio Kane quien decidió no estar, luego de los desacuerdos tácticos con el entrenador, cuyo planteamiento tras el gol a la Argentina fue sumamente defensivo. Algo que llevó a Inglaterra a la derrota y, por ende, eliminación.