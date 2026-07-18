Así despidió la Federación Francesa de Fútbol a Didier Deschamps: "Huella indeleble"
Tras caer ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, Deschamps se despidió de la Selección de Francia. Así lo saludaron en redes sociales.
Francia disputó este sábado el duelo por el tercer puesto del Mundial 2026, cayendo ante Inglaterra en un increíble y peleado 6-4. Lo cierto es que, tal como se había anticipado, era el último partido de Didier Deschamps como entrenador del seleccionado francés. Por ello, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) lo despidió cálidamente.
Así fue la despedida a Didier Deschamps en las redes de la FFF
"La FFF saluda y agradece al seleccionador nacional Didier Deschamps por el trabajo excepcional realizado al frente de la @equipedefrance desde 2012. Al dejar, en unos días, sus funciones de seleccionador del Equipo de Francia, Deschamps cierra un cuarto de siglo de un compromiso excepcional al servicio de los Bleus y del fútbol francés", señalaron, con profunda emotividad.
Y añadieron: "Hay trayectorias que marcan de manera duradera la historia de una institución y de un país. Didier Deschamps ha encarnado la exigencia, la rigurosidad, el sentido del colectivo y el amor por la camiseta azul. Bajo su autoridad, durante catorce años, el Equipo de Francia ha recuperado credibilidad, respeto y amor al mantenerse en el más alto nivel mundial, ganando la Copa del Mundo 2018, la Liga de Naciones 2021 y alcanzando varias finales importantes".
"Más allá de los ciento ochenta y cinco partidos disputados, de las ciento veinte victorias, Didier Deschamps ha sabido transmitir una cultura del rendimiento y de la responsabilidad que permanecerá como referencia para las generaciones futuras", continuaron.
Luego, siguieron con una lluvia de elogios para el DT: "Capitán del equipo campeón del mundo en 1998, campeón de Europa en 2000, y luego seleccionador campeón del mundo veinte años después, Didier Deschamps ocupa un lugar aparte en la historia del fútbol francés. Pocos habrán dado tanto a la camiseta azul, como jugador y luego como seleccionador", manifestaron.
"La Federación y sus empleados saludan su disponibilidad y su compromiso. Su huella permanecerá indeleble, en Clairefontaine como en el corazón de los millones de aficionados y de los voluntarios que nunca olvidaba. La FFF desea expresarle su infinito agradecimiento. ¡Gracias, Didier!", cerraron en el posteo.
Ahora, todo está listo para que Zinedine Zidane ocupe el lugar de Didier Deschamps al frente de la Selección de Francia.
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