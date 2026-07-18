Así despidió la Federación Francesa de Fútbol a Didier Deschamps: "Huella indeleble"

Y añadieron: "Hay trayectorias que marcan de manera duradera la historia de una institución y de un país. Didier Deschamps ha encarnado la exigencia, la rigurosidad, el sentido del colectivo y el amor por la camiseta azul. Bajo su autoridad, durante catorce años, el Equipo de Francia ha recuperado credibilidad, respeto y amor al mantenerse en el más alto nivel mundial, ganando la Copa del Mundo 2018, la Liga de Naciones 2021 y alcanzando varias finales importantes".