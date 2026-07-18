Los diez goles Inglaterra-Francia por el Mundial 2026 y los récords que se superaron
Inglaterra venció a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026 en Miami. Un partido histórico que rompió diferentes marcas.
En un verdadero festival de goles disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, Inglaterra derrotó a Francia y se subió al podio del Mundial 2026. Tras caer en las semifinales, ambos equipos brindaron un espectáculo inolvidable que culminó con una vibrante victoria de los británicos.
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Los goleadores y la gran figura de Francia en el Mundial 2026
El encuentro finalizó con un abultado marcador a favor de Inglaterra. Las anotaciones para el ganador llegaron de la mano de Bukayo Saka, quien brilló con un espectacular hat-trick, acompañado por los tantos de Declan Rice, Ezri Konsa y Jude Bellingham. Por el lado de Francia, descontaron Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y su máxima estrella, Kylian Mbappé.
A pesar de la derrota, el delantero francés dejó su huella imborrable en el certamen. Con su tremendo doblete en este duelo por el tercer puesto, Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la competencia, cerrando su participación de manera brillante y revalidando su estatus de figura mundial.
En qué posición queda este partido en la historia de los mundiales
La enorme cantidad de anotaciones posicionó a este cruce entre los encuentros con más goles en toda la historia de la Copa del Mundo. Con 10 gritos en total (6-4), este enfrentamiento ingresó directamente al selecto grupo de los partidos más abultados, igualando la línea del cuarto y quinto puesto histórico junto a goleadas míticas como Hungría 10-1 El Salvador (1982) y Francia 7-3 Paraguay (1958).
Para tomar dimensión de la hazaña, el ranking absoluto de los partidos con más goles en mundiales quedó conformado de la siguiente manera:
-
12 goles: Austria 7 - 5 Suiza (Suiza 1954).
11 goles: Brasil 6 - 5 Polonia (Francia 1938).
11 goles: Hungría 8 - 3 Alemania Occidental (Suiza 1954).
10 goles: Inglaterra 6 - 4 Francia (Mundial 2026).
10 goles: Hungría 10 - 1 El Salvador (España 1982).
10 goles: Francia 7 - 3 Paraguay (Suecia 1958).
Los 10 goles de Inglaterra-Francia
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
4-2
4-3
5-3
5-4
6-4
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