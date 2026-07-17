Donald Trump evocó a Harry Kane y se burló del juego defensivo de Inglaterra ante Argentina
Junto a Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos dijo en conferencia de prensa: “Creo que cometieron un error cuando lo convirtieron en defensor...".
Junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, Donald Trump brindó este viernes una conferencia de prensa en la que habló de la eliminación de Inglaterra en la instancia semifinal del Mundial 2026, donde perdió 1-2 ante la Selección Argentina.
En particular, el presidente de los Estados Unidos se burló del esquema ultradefensivo que el técnico Thomas Tuchel planteó luego del gol de Anthony Gordon ante el imparable embate ofensivo de los dirigidos por Lionel Scaloni.
Qué dijo Donald Trump sobre Harry Kane: "Lo convirtieron en defensor"
Entre risas y aplausos de Infantino, Trump se refirió al delantero Harry Kane, estrella indiscutible del combinado inglés, con quien dijo haber jugado al golf y calificó como “un gran jugador”.
“Creo que cometieron un error cuando lo convirtieron en defensor… Tomaron la delantera y pusieron a su mejor jugador a defender… Eso fue un poco inusual”, sentenció el republicado sobre el goleador del Bayern Múnich.
Aunque reconoció no saber nada sobre dirigir un equipo de fútbol, la socarrona crítica de Trump coincide con las que exjugadores y periodistas del Reino Unido le formulan al DT alemán, y se viralizaron rápidamente alrededor del mundo, particularmente por el tono burlón con que habló de Inglaterra.
No obstante, en general esas críticas -serias o burlonas- no tienen en cuenta que Tuchel debió hacer un planteo ultradefensivo ante la ofensiva planteada por Scaloni cuando iba perdiendo, quedando afuera del Mundial, y que incluso en los últimos minutos revirtió para sostener el 2-1.
En efecto, el repliegue táctico de Inglaterra, que significó ceder el 82% de la posesión de la pelota a la Argentina, lo que terminó costándole la eliminación, fue duramente cuestionado por la prensa británica, exjugadores e incluso figuras políticas.
Entre los cuestionamientos aparecen haber sacado de la cancha al autor del único gol, facilitando el despliegue ofensivo de Lionel Messi al darle más espacio y así dar las asistencias para los goles argentinos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
Pese a la eliminación, el técnico alemán defendió su postura tras el partido, argumentando que no se arrepentía de sus decisiones y que el empuje de la Selección Argentina no les había dejado otra alternativa.
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