Ester Expósito no ocultó su tristeza tras la derrota de Kylian Mbappé con Francia por el tercer puesto

Por el lado de Francia, descontaron Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y su máxima estrella, Kylian Mbappé.

En qué posición queda este partido en la historia de los mundiales

La enorme cantidad de anotaciones posicionó a este cruce entre los encuentros con más goles en toda la historia de la Copa del Mundo. Con 10 gritos en total (6-4), este enfrentamiento ingresó directamente al selecto grupo de los partidos más abultados, igualando la línea del cuarto y quinto puesto histórico junto a goleadas míticas como Hungría 10-1 El Salvador (1982) y Francia 7-3 Paraguay (1958).

Para tomar dimensión de la hazaña, el ranking absoluto de los partidos con más goles en mundiales quedó conformado de la siguiente manera: