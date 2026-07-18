Ester Expósito no ocultó su tristeza tras la derrota de Kylian Mbappé con Francia por el tercer puesto
La actriz española estuvo en las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami alentando a su novio, que cayó por 6 a 4 ante Inglaterra en el Mundial 2026
El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 tuvo a Ester Expósito como una espectadora de lujo. La actriz española siguió desde las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami el encuentro en el que Francia cayó por 6 a 4 frente a Inglaterra, acompañando de cerca a su novio, Kylian Mbappé, en una jornada cargada de emociones.
Más allá de la derrota del seleccionado francés, el delantero volvió a destacarse con dos goles que le permitieron alcanzar un nuevo récord. Con esa actuación, Mbappé pasó a ser el máximo goleador histórico de los Mundiales, dejando a Lionel Messi en el segundo puesto, al menos hasta que el capitán argentino dispute la final frente a España este domingo desde las 16 (hora argentina).
Ester Expósito y sus caras en la caída de Francia ante Inglaterra
La presencia de Ester Expósito en el estadio también despertó interés porque en las últimas semanas crecieron las versiones sobre una supuesta crisis en la pareja. A eso se sumaron unas imágenes difundidas en X en las que el futbolista aparece junto a otra mujer y una reciente entrevista en la que la actriz optó por no hablar de su situación sentimental.
Durante la transmisión y en distintas imágenes que circularon en las redes sociales, se pudo ver a la actriz siguiendo cada jugada con mucha atención. Con un semblante serio y concentrado, vivió el encuentro con intensidad y acompañó a Mbappé hasta el final del partido.
Quiénes convirtieron en el partidazo entre Inglaterra y Francia
El encuentro finalizó con un abultado marcador a favor de Inglaterra. Las anotaciones para el ganador llegaron de la mano de Bukayo Saka, quien brilló con un espectacular hat-trick, acompañado por los tantos de Declan Rice, Ezri Konsa y Jude Bellingham.
Por el lado de Francia, descontaron Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y su máxima estrella, Kylian Mbappé.
En qué posición queda este partido en la historia de los mundiales
La enorme cantidad de anotaciones posicionó a este cruce entre los encuentros con más goles en toda la historia de la Copa del Mundo. Con 10 gritos en total (6-4), este enfrentamiento ingresó directamente al selecto grupo de los partidos más abultados, igualando la línea del cuarto y quinto puesto histórico junto a goleadas míticas como Hungría 10-1 El Salvador (1982) y Francia 7-3 Paraguay (1958).
Para tomar dimensión de la hazaña, el ranking absoluto de los partidos con más goles en mundiales quedó conformado de la siguiente manera:
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12 goles: Austria 7 - 5 Suiza (Suiza 1954).
11 goles: Brasil 6 - 5 Polonia (Francia 1938).
11 goles: Hungría 8 - 3 Alemania Occidental (Suiza 1954).
10 goles: Inglaterra 6 - 4 Francia (Mundial 2026).
10 goles: Hungría 10 - 1 El Salvador (España 1982).
10 goles: Francia 7 - 3 Paraguay (Suecia 1958).
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