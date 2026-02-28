Triplete de Lamine Yamal para Barcelona ante Villarreal: el segundo gol fue una obra de arte
El juvenil brilló con tres tantos en LaLiga y dejó una joya que ya recorre el mundo.
En una actuación que ya empieza a ser catalogada como consagratoria, Lamine Yamal fue la gran figura del triunfo del FC Barcelona frente a Villarreal CF por una nueva jornada de La Liga. El extremo de 18 años firmó su primer triplete con la camiseta blaugrana y dejó una imagen que ya se viralizó en redes sociales: el segundo gol, una jugada individual que muchos califican como una obra de arte.
El primer tanto del joven llegó tras una acción colectiva que lo encontró bien posicionado en el área. Con la tranquilidad de un futbolista mucho más experimentado, Yamal controló y definió con precisión para abrir su cuenta personal en el partido y encaminar al equipo catalán.
Sin embargo, lo mejor estaba por venir. Promediando el encuentro, el juvenil recibió abierto sobre la banda derecha, encaró en velocidad y comenzó una secuencia de gambetas que levantó al estadio. Primero dejó atrás a su marcador con un amague corto, luego se perfiló hacia adentro y, tras generar el espacio justo, sacó un zurdazo colocado al ángulo. La definición, imposible para el arquero, provocó la ovación inmediata y una catarata de reacciones en redes, donde rápidamente se habló de “golazo” y “joya” del campeonato.
El impacto del segundo tanto fue tal que, incluso antes del final del partido, ya circulaban compilados y repeticiones desde distintos ángulos. La combinación de velocidad, control y precisión en la definición convirtió la jugada en uno de los momentos más destacados de la temporada, consolidando aún más la imagen de Yamal como una de las grandes promesas —y realidades— del fútbol europeo.
Lejos de conformarse, el extremo selló su triplete en el complemento. Tras un pase filtrado que rompió líneas, quedó mano a mano con el arquero y resolvió con frialdad, empujando la pelota a la red para cerrar una noche inolvidable tanto en lo individual como en lo colectivo.
