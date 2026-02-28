Triplete de Lamine Yamal para Barcelona ante Villarreal: el segundo gol fue una obra de arte

Sin embargo, lo mejor estaba por venir. Promediando el encuentro, el juvenil recibió abierto sobre la banda derecha, encaró en velocidad y comenzó una secuencia de gambetas que levantó al estadio. Primero dejó atrás a su marcador con un amague corto, luego se perfiló hacia adentro y, tras generar el espacio justo, sacó un zurdazo colocado al ángulo. La definición, imposible para el arquero, provocó la ovación inmediata y una catarata de reacciones en redes, donde rápidamente se habló de “golazo” y “joya” del campeonato.