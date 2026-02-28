Chacho Coudet es el elegido para reemplazar a Marcelo Gallardo en River: estaría hasta finales de 2027
Se prevé que el próximo miércoles el entrenador viaje a la Argentina luego de acordar los detalles de su salida del Alavés de España.
Diferentes referentes del periodismo deportivo ya confirmaron que la llegada de Eduardo Chacho Coudet a River es un hecho: el ahora entrenador del Deportivo Alavés de España dirigió su último partido este viernes y se espera que el próximo miércoles arribe a la Argentina para incorporarse de manera oficial al Millonario.
Como se mencionó anteriormente, Coudet dirigió ayer viernes su último encuentro al frente del Alavés (una derrota 2-0 ante Levante). Tras este partido, se despidió del equipo español para sellar su desvinculación, a pesar de tener contrato vigente hasta junio de 2026.
De esta manera, se confirmó que el Chacho es el elegido por la dirigencia de River para suceder a Marcelo Gallardo. Ya existe un acuerdo de palabra por un contrato que lo ligaría al club de Núñez hasta diciembre de 2027.
Se espera que el entrenador viaje a Argentina el próximo miércoles para firmar su contrato y ser presentado oficialmente. Mientras tanto, el equipo será dirigido de forma interina por Marcelo Escudero en el compromiso ante Independiente Rivadavia.
El fuerte descargo de Huevo Acuña tras la salida de Marcelo Gallardo de River: "Es muy grave"
El "Huevo" Acuña publicó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram este viernes, luego de que fuera señalado como uno de los responsables de la renuncia de Marcelo Gallardo como director técnico de River.
Tras la salida del Muñeco, que se oficializó luego del partido contra Banfield, circularon versiones en redes sociales y medios deportivos sobre una supuesta mala relación entre el jugador y el entrenador, sugiriendo incluso que Acuña había fingido lesiones para no jugar.
En este sentido, el futbolista lanzó un escrito en sus redes sociales, que no tardó en trascender: "Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron. Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad", comenzó indicando.
Seguidamente, añadió: "Siempre fui un profesional y di lo mejor de mí en todos los clubes que jugué, y esta no es la excepción. Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Hasta sin estar al 100% estuve a disposición del CT si me necesitaba".
Y sumó, visiblemente afectado: "Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras. Con esto solo dañan a las personas involucradas, a las familias y al Club".
"Seguiré trabajando y enfocado para dar lo mejor cada día. Tengo la tranquilidad de contar con el respaldo del Club y de mis compañeros en este momento", cerró.
