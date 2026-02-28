Jim Carrey reapareció en público con un fuerte cambio en su aspecto: cómo está

Carrey se ha mantenido alejado de la exposición mediática en los últimos años, y su regreso al centro de la escena no solo llamó la atención por el galardón, sino también por el cambio evidente en su imagen. Su look despertó comentarios de todo tipo: algunos señalaron que se trataba del efecto natural del paso del tiempo, mientras que otros especularon sobre posibles tratamientos estéticos o cambios en su estilo personal.