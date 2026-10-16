Tristeza en el mundo del rugby por la inesperada muerte de Hyron Andrews a los 31 años
El segunda línea sudafricano fue encontrado sin vida en un hotel durante la gira europea de su equipo. Los Lions confirmaron la noticia.
El rugby internacional quedó conmocionado por la muerte de Hyron Andrews, jugador sudafricano de los Lions, quien fue encontrado sin vida durante la concentración del equipo en Francia. El deportista tenía 31 años y se preparaba para disputar el inicio de la Champions Cup cuando se conoció la noticia.
Según informaron medios franceses, Andrews fue hallado este viernes en la ducha de su habitación de hotel, ubicado en la isla de Ré, cerca de La Rochelle. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no lograron reanimarlo. La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Por el momento, la causa de muerte no fue confirmada oficialmente y está prevista la realización de una autopsia.
El dolor de los Lions por la muerte de Hyron Andrews
El club sudafricano confirmó la noticia a través de sus redes sociales y publicó un mensaje de despedida para el segunda línea, que se había incorporado recientemente a la institución. “Con el corazón roto, lamentamos la muerte de Hyron Andrews, un querido miembro de nuestra familia. Nuestros pensamientos están con Maiglin, Hendrix, Emerson y toda la familia Andrews. Descansá en paz, Hyron”, expresaron los Lions.
Rudolf Straeuli, director ejecutivo de la entidad, también manifestó su pesar por la pérdida del jugador: “Estamos destrozados por la muerte de Hyron. No solo era un rugbier talentoso, sino también un integrante muy querido de nuestra familia, a la que se había sumado recientemente”, sostuvo.
¿Quién era Hyron Andrews, el segunda línea sudafricano?
Hyron Diego Andrews nació el 6 de julio de 1995 en Paarl, Sudáfrica. Se desempeñaba como segunda línea y comenzó su carrera profesional en los Sharks de Durban, donde dio sus primeros pasos en el rugby de alto nivel.
En 2015 representó a Sudáfrica en el Mundial Sub 20, certamen en el que su seleccionado finalizó en el tercer puesto. Luego continuó su recorrido por distintas categorías de los Sharks antes de dar el salto al rugby europeo.
En febrero de 2024 se incorporó al Sale Sharks de Inglaterra, inicialmente a préstamo. Tras continuar en el club durante las temporadas siguientes, regresó a su país en 2026 para sumarse a los Lions de Johannesburgo.
Los Lions jugarán ante La Rochelle en su homenaje
La muerte del jugador generó incertidumbre sobre la realización del encuentro frente a La Rochelle, correspondiente a la primera jornada de la Champions Cup. Sin embargo, los Lions confirmaron que respetarán el calendario y saldrán a la cancha para disputar el partido en memoria de Andrews.
“En honor a Hyron, los Lions disputarán su partido inaugural de la Champions Cup contra La Rochelle”, comunicó la institución. El encuentro está previsto para este sábado 17 de octubre, a las 13.30 de Argentina, en el Stade Marcel Deflandre. El club también adelantó que brindará más detalles sobre el homenaje que prepara para recordar al jugador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario