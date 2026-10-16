Tristeza en el mundo del rugby por la inesperada muerte de Hyron Andrews a los 31 años

En 2015 representó a Sudáfrica en el Mundial Sub 20, certamen en el que su seleccionado finalizó en el tercer puesto. Luego continuó su recorrido por distintas categorías de los Sharks antes de dar el salto al rugby europeo.

En febrero de 2024 se incorporó al Sale Sharks de Inglaterra, inicialmente a préstamo. Tras continuar en el club durante las temporadas siguientes, regresó a su país en 2026 para sumarse a los Lions de Johannesburgo.

Los Lions jugarán ante La Rochelle en su homenaje

La muerte del jugador generó incertidumbre sobre la realización del encuentro frente a La Rochelle, correspondiente a la primera jornada de la Champions Cup. Sin embargo, los Lions confirmaron que respetarán el calendario y saldrán a la cancha para disputar el partido en memoria de Andrews.

“En honor a Hyron, los Lions disputarán su partido inaugural de la Champions Cup contra La Rochelle”, comunicó la institución. El encuentro está previsto para este sábado 17 de octubre, a las 13.30 de Argentina, en el Stade Marcel Deflandre. El club también adelantó que brindará más detalles sobre el homenaje que prepara para recordar al jugador.