Los Pumas 7 arrancaron con un triunfo ante Sudáfrica en Dubai y brilló Lucho González
El seleccionado argentino de rugby seven, liderado por Santiago Gómez Cora ganó 26-19 con tres tries de Lucho González y espera por Estados Unidos.
Los Pumas 7 debutaron con una victoria por 26 a 19 ante Sudáfrica en el Seven de Dubai, impulsados por una actuación sobresaliente de Luciano González, autor de tres tries.
El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora golpeó de entrada en el primer tiempo, soportó la reacción sudafricana y cerró el partido en un final apretado para sumar su primer éxito en el torneo.
Cómo se dio el partido frente a Sudáfrica
Argentina comenzó con intensidad y abrió el marcador con un try de Lucho González y la conversión de Santiago Vera Feld para el 7-0, antes de que el propio cordobés apoyara la segunda conquista tras un pase de Marcos Moneta (12-0). Sudáfrica reaccionó con dos tries para igualar 12-12 al cierre de la etapa inicial.
En el complemento, Matteo Graziano apoyó bajo los palos y Vera Feld sumó la conversión para el 19-12, y luego volvió a aparecer Lucho González con su tercer try y gol de Toto Mare para el 26-12. Sudáfrica descontó con try y conversión para quedar 26-19, y en el cierre Juan Pablo Batac recuperó la pelota con un tackle clave tras un error previo para asegurar el triunfo.
El próximo cruce ante Estados Unidos
En la continuidad del certamen en Dubai, el seleccionado argentino enfrentará a Estados Unidos desde las 7.33 hs.
El rival norteamericano llega tras caer 22 a 10 frente a Australia en su estreno, y una victoria le permitiría a Los Pumas 7s meterse en semifinales.
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