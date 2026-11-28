En el complemento, Matteo Graziano apoyó bajo los palos y Vera Feld sumó la conversión para el 19-12, y luego volvió a aparecer Lucho González con su tercer try y gol de Toto Mare para el 26-12. Sudáfrica descontó con try y conversión para quedar 26-19, y en el cierre Juan Pablo Batac recuperó la pelota con un tackle clave tras un error previo para asegurar el triunfo.