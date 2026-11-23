El ataque se produjo después de una pelea en un bar del Barrio Latino, donde el ex rugbier se encontraba junto a Hegarty tras asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el Seis Naciones. Así, en un escenario emblemático del rugby francés, Los Pumas y sus rivales le dedicaron un recuerdo especial a Aramburu, con su hijo como protagonista de una imagen que conmovió a los presentes.