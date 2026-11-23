Los Pumas homenajearon a Federico Martín Aramburu con un emotivo gesto de su hijo
Antes del partido en el Stade de France, Santiago, de siete años, ingresó al campo de la mano de los capitanes Antoine Dupont y Julián Montoya.
El encuentro entre Los Pumas y Francia tuvo un momento cargado de emoción antes del inicio. En el Stade de France, ambos seleccionados rindieron homenaje a Federico Martín Aramburu, el ex rugbier argentino asesinado en París el 19 de marzo de 2022.
El gesto más conmovedor lo protagonizó Santiago, uno de los tres hijos del ex jugador, quien ingresó al campo de juego acompañado por los capitanes de ambos equipos: el francés Antoine Dupont y el argentino Julián Montoya. El niño, de siete años, llevaba puesta una camiseta argentina con el número 13, el mismo dorsal que utilizaba su padre.
Luego permaneció junto al plantel nacional durante la interpretación del himno y lo cantó junto a los jugadores. El tributo se desarrolló ante aproximadamente 80.000 espectadores. Durante el calentamiento, el público también participó de un minuto de aplausos para recordar al ex integrante de Los Pumas.
El sentido homenaje de los Pumas y Francia para Federico Martín Aramburu
La ceremonia contó con la presencia de la familia y los allegados de Aramburu. Estuvieron su esposa, María Codino, sus hijas Justina y Trinidad, Santiago y su amigo Shaun Hegarty, quien había compartido equipo con él en Biarritz.
El homenaje tuvo lugar luego de que la Justicia dictara sentencia contra los autores del crimen, que ocurrió en la madrugada del 19 de marzo de 2022. Aramburu tenía 42 años cuando recibió varios disparos en el bulevar Saint-Germain, en París.
El ataque se produjo después de una pelea en un bar del Barrio Latino, donde el ex rugbier se encontraba junto a Hegarty tras asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el Seis Naciones. Así, en un escenario emblemático del rugby francés, Los Pumas y sus rivales le dedicaron un recuerdo especial a Aramburu, con su hijo como protagonista de una imagen que conmovió a los presentes.
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