Los Pumas consiguieron un triunfazo ante Escocia y Juan Martín Scelzo resaltó con su rendimiento
El seleccionado argentino se impuso por 34-26 en el Nations Championship y contó con una actuación destacada de uno de sus jóvenes jugadores, que dejó su huella en el partido.
La victoria de Los Pumas ante Escocia por 34-26 dejó mucho más que un resultado positivo en el Nations Championship. En Twickenham, el seleccionado argentino consiguió un triunfo de peso y tuvo entre sus grandes figuras a Juan Martín Scelzo, quien vivió una jornada especial al apoyar su primer try con la camiseta nacional.
El forward fue protagonista en una de las jugadas más destacadas del encuentro. En una gran combinación ofensiva del equipo dirigido por Felipe Contepomi, encontró el espacio para llegar al ingoal rival y coronar una acción colectiva que comenzó con una recuperación de Rodrigo Isgró.
La conquista llegó luego de una secuencia en la que participaron Gonzalo García, Julián Montoya, Prisciantelli y Tomás Albornoz. El apertura tucumano fue quien terminó habilitando a Scelzo, que recibió en velocidad, superó a Huw Jones y dejó sin reacción a Finn Russell para apoyar la pelota.
Una muralla en defensa
Más allá de su primera conquista con Los Pumas, Scelzo también se destacó por su despliegue defensivo. Su aporte fue clave para contener los ataques de Escocia y terminó entre los máximos tackleadores del encuentro, con 25 intervenciones.
A esa cifra le sumó cinco tackles dominantes, en una actuación que reflejó su importancia para sostener la firmeza del equipo argentino durante el partido.
El rendimiento defensivo, de todos modos, fue una tarea colectiva. Pedro Rubiolo y Juan Martín González también completaron 25 tackles cada uno, igualando el registro de Scelzo y convirtiéndose en otros dos pilares para frenar los avances del conjunto europeo.
Julián Montoya, por su parte, aportó 20 tackles, mientras que Santiago Grondona y Joaquín Moro sumaron 15 cada uno. Las estadísticas reflejaron el compromiso de un seleccionado que logró combinar solidez defensiva con eficacia en ataque.
Así, Scelzo cerró una jornada inolvidable: fue una de las principales figuras en la contención, aportó cinco tackles dominantes y convirtió su primer try con la camiseta argentina. Una actuación completa en una victoria importante para Los Pumas en el cierre de su participación en el certamen.
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