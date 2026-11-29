El rendimiento defensivo, de todos modos, fue una tarea colectiva. Pedro Rubiolo y Juan Martín González también completaron 25 tackles cada uno, igualando el registro de Scelzo y convirtiéndose en otros dos pilares para frenar los avances del conjunto europeo.

Julián Montoya, por su parte, aportó 20 tackles, mientras que Santiago Grondona y Joaquín Moro sumaron 15 cada uno. Las estadísticas reflejaron el compromiso de un seleccionado que logró combinar solidez defensiva con eficacia en ataque.

Así, Scelzo cerró una jornada inolvidable: fue una de las principales figuras en la contención, aportó cinco tackles dominantes y convirtió su primer try con la camiseta argentina. Una actuación completa en una victoria importante para Los Pumas en el cierre de su participación en el certamen.