Francia aplastó a Los Pumas en el Stade de France y cerró la primera fase del Nations Championship
El seleccionado argentino cayó 45-17 tras un flojo segundo tiempo y no pudo sostener el nivel de la primera etapa.
Los Pumas no pudieron cerrar con un triunfo la primera fase del Nations Championship y cayeron por 45-17 frente a Francia en el Stade de France, en Saint-Denis, luego de haber disputado una primera mitad competitiva y de perder terreno de manera marcada en el complemento.
Tras el triunfo ante Italia, el conjunto argentino afrontó el cruce con siete cambios en la formación titular, algunas bajas por lesión y el objetivo de sumar un nuevo impacto ante uno de los seleccionados más poderosos del rugby mundial.
El comienzo en Saint-Denis y la reacción argentina
Francia salió decidida a marcar diferencias de entrada y abrió el marcador con un try de Mickaël Guillard tras un scrum y la conversión de Kalvin Gourgues para el 7-0. Lejos de quedar condicionado, el equipo argentino respondió con un try de Justo Piccardo para empatar el partido, seguido por la conversión y un penal de Tomás Albornoz que pusieron a Los Pumas 10-7 arriba.
Más adelante, Peato Mauvaka apoyó un nuevo try para los locales y devolvió la ventaja a Francia antes de irse al descanso con el 14-10.
El quiebre del complemento y el cierre del partido
En la segunda etapa, el seleccionado francés elevó su intensidad, encontró espacios en la defensa de Los Pumas y amplió la brecha con un try de Gourgues —tras una acción en la que participó Matthieu Jalibert— y su respectiva conversión para el 21-10. A medida que avanzó el reloj, a Argentina le costó recuperar la pelota y sostener el ritmo de la primera mitad.
Francia sumó nuevos tries a través de Émilien Gailleton y Tyler Duguid, además de otra conquista que estiró aún más la ventaja, en un tramo en el que el equipo dirigido por Felipe Contepomi quedó con un jugador menos tras la expulsión directa de Vilas.
En el cierre, Pablo Matera interceptó cerca del ingoal francés y apoyó un try que Albornoz convirtió para el 38-17 parcial, antes de que Louis Bielle-Biarrey anotara el último try local y Gourgues completara la conversión para el 45-17 definitivo.
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