Francia sumó nuevos tries a través de Émilien Gailleton y Tyler Duguid, además de otra conquista que estiró aún más la ventaja, en un tramo en el que el equipo dirigido por Felipe Contepomi quedó con un jugador menos tras la expulsión directa de Vilas.

¡FRANCIA SE FLOREA!



Larga corrida de Kalvin Gorgues para aterrizar en el ingoal de Los Pumas.



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En el cierre, Pablo Matera interceptó cerca del ingoal francés y apoyó un try que Albornoz convirtió para el 38-17 parcial, antes de que Louis Bielle-Biarrey anotara el último try local y Gourgues completara la conversión para el 45-17 definitivo.