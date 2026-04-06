Universidad Católica vs. Boca, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

La expectativa vuelve a estar en lo más alto para Boca, que este martes dará el puntapié inicial a su participación en la Copa Libertadores 2026. El conjunto argentino visitará a Universidad Católica desde las 21:30 en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el marco de la primera fecha del Grupo D. El encuentro contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que Christian Ferreyra estará a cargo del VAR.