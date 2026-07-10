Boca negocia la salida de un jugador: podría recalar en un gigante del fútbol sudamericano

Una muestra de ese escenario quedó reflejada durante la preparación del equipo para el amistoso disputado frente a Athletico Paranaense. El rosarino ni siquiera integró la delegación que viajó a Salta para afrontar ese compromiso, una señal que terminó de confirmar que su continuidad en Boca luce muy complicada.

Ante este panorama, el propio jugador también ve con buenos ojos un cambio de aire. La posibilidad de incorporarse al Carbonero le ofrecería la oportunidad de recuperar ritmo de competencia y volver a sentirse importante dentro de un plantel, algo que actualmente parece muy difícil de conseguir en el conjunto azul y oro.

Desde su llegada a Boca, Barinaga disputó un total de 42 encuentros oficiales, de los cuales fue titular en 36 oportunidades. Su mejor momento se produjo durante el segundo semestre de la temporada pasada, cuando logró afianzarse en el equipo y sumar una importante cantidad de minutos.

Sin embargo, esa continuidad se fue diluyendo hasta perder completamente su lugar en la estructura del plantel. En caso de concretarse la transferencia, el defensor desembarcará en un Peñarol que afrontará el resto de 2026 exclusivamente con competencias locales.