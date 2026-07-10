Boca negocia la salida de un jugador: podría recalar en un gigante del fútbol sudamericano
El lateral derecho quedó relegado de la consideración de Rodolfo Arruabarrena. Las conversaciones entre ambos clubes avanzan sobre un préstamo.
El futuro de Juan Barinaga parece estar cada vez más lejos de Boca. Sin lugar dentro de los planes de Rodolfo Arruabarrena para afrontar la segunda parte de la temporada, el lateral derecho de 25 años podría convertirse en nuevo jugador de Peñarol, institución que ya inició negociaciones con la dirigencia del club argentino para concretar su incorporación en el actual mercado de pases.
Las conversaciones entre ambas instituciones se encuentran encaminadas y el formato elegido para la operación sería una cesión con opción de compra. Si bien todavía no trascendieron los montos que se manejan en la negociación, existe optimismo de ambas partes para llegar a un acuerdo en los próximos días y permitir que el futbolista tenga continuidad en el fútbol uruguayo.
Desde el Xeneize consideran que una salida mediante préstamo representa una alternativa conveniente. Además de liberar un lugar dentro del plantel, el club busca que Barinaga pueda sumar minutos y recuperar protagonismo, con la expectativa de que una eventual compra por parte de Peñarol permita recuperar una parte importante de la inversión realizada cuando fue incorporado.
Juan Barinaga, a un paso de dejar Boca para jugar en Peñarol
El defensor arribó al Xeneize a mediados de 2024 luego de una operación cercana a los tres millones de dólares y firmó un contrato de larga duración que se extiende hasta diciembre de 2028. Sin embargo, su presente cambió de manera considerable tras la llegada de Arruabarrena al banco de suplentes.
Desde el inicio del nuevo ciclo, el entrenador dejó en claro que Barinaga no formaría parte de la consideración principal. De hecho, el lateral integra el grupo de futbolistas que fueron apartados del plantel profesional apenas comenzó la gestión del Vasco, una decisión que redujo considerablemente sus posibilidades de volver a tener participación oficial.
Una muestra de ese escenario quedó reflejada durante la preparación del equipo para el amistoso disputado frente a Athletico Paranaense. El rosarino ni siquiera integró la delegación que viajó a Salta para afrontar ese compromiso, una señal que terminó de confirmar que su continuidad en Boca luce muy complicada.
Ante este panorama, el propio jugador también ve con buenos ojos un cambio de aire. La posibilidad de incorporarse al Carbonero le ofrecería la oportunidad de recuperar ritmo de competencia y volver a sentirse importante dentro de un plantel, algo que actualmente parece muy difícil de conseguir en el conjunto azul y oro.
Desde su llegada a Boca, Barinaga disputó un total de 42 encuentros oficiales, de los cuales fue titular en 36 oportunidades. Su mejor momento se produjo durante el segundo semestre de la temporada pasada, cuando logró afianzarse en el equipo y sumar una importante cantidad de minutos.
Sin embargo, esa continuidad se fue diluyendo hasta perder completamente su lugar en la estructura del plantel. En caso de concretarse la transferencia, el defensor desembarcará en un Peñarol que afrontará el resto de 2026 exclusivamente con competencias locales.
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