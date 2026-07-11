Murió Antonio Rattín, uno de los máximos ídolos de Boca

El paso por la política de Antonio Rattín

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Sebastián Villa es baja en Independiente Rivadavia y crecen las versiones sobre su regreso a Boca

El mercado de pases de Boca podría tener una de sus novelas más importantes a punto de resolverse. En medio de las negociaciones entre el Xeneize e Independiente Rivadavia, Sebastián Villa no integrará la delegación mendocina que viajará a Córdoba para enfrentar a Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina, una decisión que alimentó aún más las versiones sobre su inminente regreso al club de la Ribera.

La ausencia del delantero colombiano en un encuentro de semejante relevancia llamó rápidamente la atención y fue interpretada como un fuerte indicio de que las conversaciones entre ambas instituciones atraviesan una etapa decisiva. Si bien la operación todavía no fue oficializada y restan cuestiones por resolver para cerrar el acuerdo, el panorama parece mucho más encaminado que en los últimos días.

Villa había sido uno de los futbolistas más destacados de Independiente Rivadavia desde su llegada y se convirtió en una pieza clave para el equipo mendocino. Justamente por ese peso específico dentro del plantel, su baja para un compromiso eliminatorio como el de la Copa Argentina resulta un dato de enorme relevancia en medio de las tratativas con Boca.

En las últimas jornadas, el Consejo de Fútbol aceleró las gestiones para concretar el retorno del atacante, a quien considera una alternativa de jerarquía para reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la temporada. Las negociaciones avanzaron de manera sostenida y, aunque todavía no existe un anuncio oficial, el optimismo fue creciendo con el correr de las horas.

La decisión de que el futbolista no viaje junto al resto del plantel también apunta a evitar cualquier imprevisto que pueda complicar una transferencia que se encuentra en plena definición. En este tipo de operaciones es habitual que los clubes opten por preservar al jugador cuando las conversaciones se encuentran muy avanzadas, especialmente para minimizar el riesgo de una lesión antes de concretar la firma.

Mientras tanto, Independiente Rivadavia afrontará el compromiso ante Tigre sin una de sus principales figuras ofensivas, mientras que Boca permanece atento a la evolución de las negociaciones con la expectativa de cerrar el acuerdo lo antes posible.