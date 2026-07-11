Carlos Tevez sorprendió: no descarta ser presidente de la Nación

Primero se debe ganar un torneo local y, posteriormente, la Copa Libertadores.

Hay que estar preparado para competir económicamente con los equipos brasileños, quienes manejan presupuestos de "cien palos".

Es necesario encontrarse en un momento de la vida con "la cabeza fresca" para asumir el enorme desafío.

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La Selección Argentina en el Mundial y el debate Messi-Maradona

En otro pasaje de la entrevista, analizó las posibilidades de la Selección Argentina de cara a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza, advirtiendo que es un rival "dificilísimo" y muy versátil. A pesar de la dificultad, se mostró plenamente ilusionado con el equipo: "Creo que el bicampeonato es algo que se puede dar".

Finalmente, abordó la histórica comparación entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona, enfatizando que pertenecen a épocas totalmente distintas y comparó el valor de Maradona con la defensa de las Islas Malvinas para las generaciones anteriores. Para cerrar el debate, destacó una genialidad que une a ambos astros: "Tanto Diego como Lio son dos tipos que, en una baldosa, pasan de 0 a 1000".