Carlos Tevez sorprendió: no descarta ser presidente de la Nación
En una extensa y reveladora entrevista, Carlos Tevez habló de su futuro profesional, analizó a la Selección en el Mundial y sus deseos políticos.
El exjugador Carlos Tevez sorprendió al referirse a la posibilidad de involucrarse tanto en la política nacional como deportiva. Durante una charla televisiva, el ídolo aseguró de manera contundente que no descarta postularse como presidente de la Nación o del club xeneize en un futuro a largo plazo.
Su mirada sobre la dirección técnica de Boca Juniors
IMPORTANTE: Axel Kicillof activó paritarias y los docentes de Buenos Aires cobrarán $2.037.149
Al ser consultado sobre la posibilidad de dirigir al primer equipo de la Ribera, el exdelantero fue cauteloso y remarcó la importancia de respetar los tiempos de maduración personal.
“Si vos hoy me decís, ‘tenés que dirigir a Boca’, eso es algo forzado. Todavía me falta un paso, y yo creo en el proceso", aseguró el exjugador.
En ese sentido, detalló cuáles son las altas exigencias que requiere ocupar ese puesto:
-
Primero se debe ganar un torneo local y, posteriormente, la Copa Libertadores.
Hay que estar preparado para competir económicamente con los equipos brasileños, quienes manejan presupuestos de "cien palos".
Es necesario encontrarse en un momento de la vida con "la cabeza fresca" para asumir el enorme desafío.
La Selección Argentina en el Mundial y el debate Messi-Maradona
En otro pasaje de la entrevista, analizó las posibilidades de la Selección Argentina de cara a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza, advirtiendo que es un rival "dificilísimo" y muy versátil. A pesar de la dificultad, se mostró plenamente ilusionado con el equipo: "Creo que el bicampeonato es algo que se puede dar".
Finalmente, abordó la histórica comparación entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona, enfatizando que pertenecen a épocas totalmente distintas y comparó el valor de Maradona con la defensa de las Islas Malvinas para las generaciones anteriores. Para cerrar el debate, destacó una genialidad que une a ambos astros: "Tanto Diego como Lio son dos tipos que, en una baldosa, pasan de 0 a 1000".
Las Más Leídas
Dejá tu comentario