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Carlos Tevez sorprendió: no descarta ser presidente de la Nación

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En una extensa y reveladora entrevista, Carlos Tevez habló de su futuro profesional, analizó a la Selección en el Mundial y sus deseos políticos.

Carlos Tevez sorprendió: no descarta ser presidente de la Nación

Carlos Tevez sorprendió: no descarta ser presidente de la Nación

Carlos Tevez sorprendió: no descarta ser presidente de la Nación

El exjugador Carlos Tevez sorprendió al referirse a la posibilidad de involucrarse tanto en la política nacional como deportiva. Durante una charla televisiva, el ídolo aseguró de manera contundente que no descarta postularse como presidente de la Nación o del club xeneize en un futuro a largo plazo.

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Al ser consultado sobre la posibilidad de dirigir al primer equipo de la Ribera, el exdelantero fue cauteloso y remarcó la importancia de respetar los tiempos de maduración personal.

“Si vos hoy me decís, ‘tenés que dirigir a Boca’, eso es algo forzado. Todavía me falta un paso, y yo creo en el proceso", aseguró el exjugador.

En ese sentido, detalló cuáles son las altas exigencias que requiere ocupar ese puesto:

  • Primero se debe ganar un torneo local y, posteriormente, la Copa Libertadores.

  • Hay que estar preparado para competir económicamente con los equipos brasileños, quienes manejan presupuestos de "cien palos".

  • Es necesario encontrarse en un momento de la vida con "la cabeza fresca" para asumir el enorme desafío.

Carlos Tevez sorprendió: no descarta ser presidente de la Nación

La Selección Argentina en el Mundial y el debate Messi-Maradona

En otro pasaje de la entrevista, analizó las posibilidades de la Selección Argentina de cara a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza, advirtiendo que es un rival "dificilísimo" y muy versátil. A pesar de la dificultad, se mostró plenamente ilusionado con el equipo: "Creo que el bicampeonato es algo que se puede dar".

Finalmente, abordó la histórica comparación entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona, enfatizando que pertenecen a épocas totalmente distintas y comparó el valor de Maradona con la defensa de las Islas Malvinas para las generaciones anteriores. Para cerrar el debate, destacó una genialidad que une a ambos astros: "Tanto Diego como Lio son dos tipos que, en una baldosa, pasan de 0 a 1000".

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