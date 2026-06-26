Uruguay vs. España por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Así llegan Uruguay y España a este duelo

Mientras España buscará asegurar el primer puesto de la zona, el seleccionado sudamericano está obligado a conseguir un triunfo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

La "Roja" lidera el grupo con 4 puntos tras igualar sin goles frente a Cabo Verde en el debut y golear 4 a 0 a Arabia Saudita en la segunda fecha. El equipo dirigido por Luis de la Fuente depende de sí mismo para terminar como líder y, con un empate, también garantizaría su presencia en la próxima instancia.

Uruguay, por su parte, llega con la presión de conseguir una victoria luego de empatar 1 a 1 con Arabia Saudita y 2 a 2 frente a Cabo Verde en sus primeras dos presentaciones.

El conjunto de Marcelo Bielsa suma apenas 2 unidades y necesita dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título para clasificar sin depender de otros resultados. Un empate lo dejaría con escasas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que una derrota significaría su eliminación.