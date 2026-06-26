Uruguay vs. España por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

¡Gol de España!
Baena con la complicidad de Muslera marca el 1 a 0
EN VIVOEn vivo
El seleccionado charrúa, sin margen de error, debe vencer a España para avanzar a los dieciseisavos de final. Descubrí todos los detalles en la nota.
Uruguay y España juegan este viernes, a las 21 (hora de Argentina), en Guadalajara, por la tercera y última fecha del Grupo H del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y Telefe y asoma como el gran partido de la jornada, una final anticipada entre dos selecciones que llegan con mucho en juego.
Dejá tu comentario