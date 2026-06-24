Uruguay vs. España por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado charrúa, sin margen de error, debe vencer a España para avanzar a los dieciseisavos de final. Descubrí todos los detalles en la nota.
Uruguay y España juegan este viernes, a las 21 (hora de Argentina), en Guadalajara, por la tercera y última fecha del Grupo H del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y Telefe y asoma como el gran partido de la jornada, una final anticipada entre dos selecciones que llegan con mucho en juego.
Mientras España buscará asegurar el primer puesto de la zona, el seleccionado sudamericano está obligado a conseguir un triunfo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.
La "Roja" lidera el grupo con 4 puntos tras igualar sin goles frente a Cabo Verde en el debut y golear 4 a 0 a Arabia Saudita en la segunda fecha. El equipo dirigido por Luis de la Fuente depende de sí mismo para terminar como líder y, con un empate, también garantizaría su presencia en la próxima instancia.
Uruguay, por su parte, llega con la presión de conseguir una victoria luego de empatar 1 a 1 con Arabia Saudita y 2 a 2 frente a Cabo Verde en sus primeras dos presentaciones.
El conjunto de Marcelo Bielsa suma apenas 2 unidades y necesita dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título para clasificar sin depender de otros resultados. Un empate lo dejaría con escasas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que una derrota significaría su eliminación.
Formaciones de Uruguay vs. España por el Mundial 2026
Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, Betancur; Cannobio, Darwin Núñez, Maxi Araújo. DT: Marcelo Bielsa.
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Horario y televisación
- Hora: 21:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Guadalajara
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