Vélez vs. River por el Torneo Clausura 2025: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

El equipo de Liniers, bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto, se presenta en la última jornada del Torneo Clausura 2025 ya con la tranquilidad de haber asegurado su cupo en los octavos de final. Actualmente, Vélez Sarsfield ocupa el 4° puesto de la tabla de la Zona B con 25 puntos. No obstante, su posición en la tabla anual (16°) lo deja sin opciones de clasificar a competencias internacionales para el 2026.