Vélez vs. River por el Torneo Clausura 2025: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Arrancó el partido en Liniers: River y Vélez cierran la fase de grupos
El "Millonario" busca una victoria para soñar con la próxima Copa Libertadores.
River afronta la jornada final del Torneo Clausura 2025 inmerso en su coyuntura más compleja del año. El destino continental del equipo Millonario se define este domingo a las 17 horas en Liniers, donde está obligado a superar a Vélez para asegurar su ingreso a la Copa Libertadores 2026 por la vía de la tabla anual.
De cara a esta "parada brava", el entrenador Marcelo Gallardo ha tomado determinaciones drásticas, decidiendo desafectar al defensor Paulo Díaz y al delantero Miguel Ángel Borja. Sin embargo, las dificultades del plantel no terminan allí, ya que el DT no podrá contar con una larga lista de figuras.
El equipo de Liniers, bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto, se presenta en la última jornada del Torneo Clausura 2025 ya con la tranquilidad de haber asegurado su cupo en los octavos de final. Actualmente, Vélez Sarsfield ocupa el 4° puesto de la tabla de la Zona B con 25 puntos. No obstante, su posición en la tabla anual (16°) lo deja sin opciones de clasificar a competencias internacionales para el 2026.
La principal preocupación del Fortín al encarar este decisivo encuentro es su rendimiento reciente, marcado por dos derrotas consecutivas. El equipo viene de caer ajustadamente 1-0 ante Talleres de Córdoba, y luego sufrió un duro 2-0 frente al Gimnasia y Esgrima La Plata (el Lobo). La pregunta que resuena en Liniers es si Vélez podrá aprovechar el partido contra un River Plate urgido por ganar, para cortar esta racha negativa y cerrar la fase de grupos con una victoria.
