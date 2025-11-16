Los 11 de Marcelo Gallardo para la "final" ante Vélez
River visita al Fortín con ausencias clave como Paulo Díaz y Miguel Borja y está obligado a ganar para sostener su esperanza de entrar al repechaje de la Libertadores.
River llega a la última fecha del Torneo Clausura sin margen de error y con bajas de peso, incluyendo a Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja. Con este panorama, Marcelo Gallardo confirmó un once repleto de cambios para visitar a Vélez en Liniers, donde el equipo necesita ganar para mantener viva su chance de ingresar al repechaje de la Copa Libertadores 2026.
El Millonario afronta la jornada final en su momento más complejo del año. El equipo del Muñeco visita a Vélez este domingo a las 17 y está obligado a ganar para mantener su ilusión de ingresar al repechaje de la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual. La decisión del entrenador sorprendió: Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja, quien de todas maneras iba a integrar el banco, quedaron marginados de la convocatoria para un cruce determinante en Liniers.
A estas ausencias se suman otras complicaciones. Maximiliano Meza y Facundo Colidio están lesionados, mientras que Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña no pueden estar por acumulación de amarillas. Además, Kevin Castaño y Matías Galarza fueron convocados por las selecciones de Colombia y Paraguay. Otro nombre que no estará es Gonzalo Montiel, quien descansará tras haber sido arriesgado en el Superclásico pese a no estar recuperado completamente del esguince en su rodilla izquierda. Para evitar una recaída, Gallardo decidió preservarlo.
En el repaso final, Franco Armani seguirá en el arco. En el lateral derecho estará Fabricio Bustos, reemplazando a Montiel, y la dupla central será Juan Carlos Portillo – Lautaro Rivero. Sobre el lateral izquierdo, Milton Casco ocupará el lugar del suspendido Acuña.
En el mediocampo, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina, quien viene de renovar su contrato, asumirán los roles de interiores. Además, se producirá el esperado regreso de Enzo Pérez, ausente durante 53 días desde la revancha ante Palmeiras por la Copa Libertadores. En la creación aparecerá Juan Fernando Quintero, mientras que la delantera se mantendrá con Sebastián Driussi y Maximiliano Salas como dupla de ataque.
La formación de River vs. Vélez, por el Torneo Clausura
Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Los datos de Vélez vs. River, por el Torneo Clausura
- Hora: 17.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Estadio: José Amalfitani.
