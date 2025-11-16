Los 11 de Marcelo Gallardo para la "final" ante Vélez

A estas ausencias se suman otras complicaciones. Maximiliano Meza y Facundo Colidio están lesionados, mientras que Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña no pueden estar por acumulación de amarillas. Además, Kevin Castaño y Matías Galarza fueron convocados por las selecciones de Colombia y Paraguay. Otro nombre que no estará es Gonzalo Montiel, quien descansará tras haber sido arriesgado en el Superclásico pese a no estar recuperado completamente del esguince en su rodilla izquierda. Para evitar una recaída, Gallardo decidió preservarlo.