Quién es Lucas Obregón, el juvenil de River que debutó ante Vélez
El futbolista debutó en el Millonario ante Vélez tras la lesión de Fabricio Bustos y se destacó en los primeros minutos por su proyección como lateral derecho.
Lucas Obregón, juvenil surgido de las inferiores de River, ingresó ante Vélez a los 21 minutos del primer tiempo para reemplazar a Fabricio Bustos, lesionado. El jugador de 19 años regresó a su posición adaptada de lateral derecho y sorprendió en los primeros minutos por su solidez en un partido clave para el cierre del Torneo Clausura 2025.
El Millonario visitó a Vélez en la última fecha del Torneo Clausura 2025 con la obligación de ganar, y el plan inicial de Marcelo Gallardo sufrió un golpe temprano: a los 21 minutos, Fabricio Bustos debió salir por una lesión y le abrió la puerta al debut oficial de Lucas Obregón, uno de los proyectos más interesantes de la cantera millonaria.
El juvenil ingresó en el estadio José Amalfitani con el partido en marcha y en un contexto de presión, pero respondió con personalidad en el carril derecho.
Obregón nació el 11 de febrero de 2006 y llegó a River en edad infantil. Su formación inicial fue como volante, aunque en los últimos años se afianzó como lateral derecho, destacándose en la Reserva por su despliegue físico, su lectura ofensiva y una notable capacidad técnica para sumarse al ataque. Esa evolución lo convirtió en una de las figuras de la categoría y llamó la atención del cuerpo técnico de Gallardo, que lo llevó progresivamente a entrenarse con la Primera y finalmente decidió darle minutos. De esta manera, es el juvenil número 50 que debuta bajo el mando del Muñeco teniendo en cuenta sus dos ciclos.
Además de su crecimiento futbolístico, Obregón tiene un lazo particular con un ex River y actual jugador de Vélez: es medio hermano de Braian Romero, delantero que supo vestir la banda roja y que hoy integra el plantel del Fortín. El debut del juvenil se produjo justamente en el Amalfitani, en un cruce cargado de emociones.
