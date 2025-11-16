Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990153812720447929?s=20&partner=&hide_thread=false SE PRENDEN LAS ALARMAS EN RIVER Y SE VIENE UN DEBUT Bustos salió lesionado y en su lugar ingresó Agustín Obregón



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025

Quién es Lucas Obregón, el juvenil de River que debutó ante Vélez

Obregón nació el 11 de febrero de 2006 y llegó a River en edad infantil. Su formación inicial fue como volante, aunque en los últimos años se afianzó como lateral derecho, destacándose en la Reserva por su despliegue físico, su lectura ofensiva y una notable capacidad técnica para sumarse al ataque. Esa evolución lo convirtió en una de las figuras de la categoría y llamó la atención del cuerpo técnico de Gallardo, que lo llevó progresivamente a entrenarse con la Primera y finalmente decidió darle minutos. De esta manera, es el juvenil número 50 que debuta bajo el mando del Muñeco teniendo en cuenta sus dos ciclos.