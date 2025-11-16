Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. River

gallardo

Del otro lado, Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, ya cumplió su objetivo de clasificar a octavos de final (4° en la Zona B), pero se encuentra sin posibilidades de acceder a torneos internacionales para 2026 (16° en la anual). La preocupación del "Fortín" es su rendimiento reciente, marcado por caídas ante Talleres (1-0) y Gimnasia (2-0). El equipo intentará usar este partido decisivo contra un River necesitado para reencontrarse con el triunfo.