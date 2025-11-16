Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. River por el Torneo Clausura 2025.
La jornada final del Torneo Clausura 2025 encuentra a River en el momento deportivo más delicado del año. El equipo de Marcelo Gallardo se enfrenta a Vélez Sarsfield este domingo a las 17:00 horas, con la única consigna de ganar para asegurar su cupo en la Copa Libertadores 2026 por la vía de la tabla anual.
Las bajas no dan respiro al DT: a la extensa lista de lesionados y ausentes, se suman las drásticas desafectaciones de Paulo Díaz y el delantero Miguel Ángel Borja.
Del otro lado, Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, ya cumplió su objetivo de clasificar a octavos de final (4° en la Zona B), pero se encuentra sin posibilidades de acceder a torneos internacionales para 2026 (16° en la anual). La preocupación del "Fortín" es su rendimiento reciente, marcado por caídas ante Talleres (1-0) y Gimnasia (2-0). El equipo intentará usar este partido decisivo contra un River necesitado para reencontrarse con el triunfo.
Probables formaciones del duelo:
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Agustín Bouzat; Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Francisco Pizzini o Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo ver en vivo Vélez vs. River
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
