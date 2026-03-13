Ya son seis los entrenadores que dejaron su cargo en apenas nueve fechas del Torneo Apertura 2026

orsi gomez newells

Una situación diferente se dio en Estudiantes de La Plata con Eduardo Domínguez. A diferencia de los otros casos, su partida no estuvo vinculada a malos resultados sino a una oportunidad en el exterior. El entrenador aceptó una propuesta del Atlético Mineiro de Brasil, dejando atrás un ciclo muy exitoso en el Pincha. Durante su gestión dirigió 164 partidos, con 75 triunfos, 44 empates y 44 derrotas, además de conquistar cinco títulos. Su lugar será ocupado por Alexander Medina.

eduardo dominguez

Por último, Daniel Oldrá también dejó su cargo en Instituto. Su salida se produjo tras dos derrotas consecutivas en el inicio del torneo, frente a Vélez y Platense. El final del vínculo se produjo de común acuerdo con la dirigencia. En total, el entrenador dirigió 22 partidos en el club cordobés, con un balance de cuatro victorias, nueve empates y nueve derrotas. Su reemplazante será el entrenador conocido como “el Traductor” Flores.

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La estadística vuelve a reflejar una realidad habitual del fútbol argentino: los ciclos de los entrenadores suelen ser cortos y dependen casi exclusivamente de los resultados inmediatos. Con más de la mitad del campeonato todavía por disputarse, no sería extraño que la lista de cambios en los bancos siga creciendo en las próximas semanas.