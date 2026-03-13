Ya son seis los entrenadores que dejaron su cargo en apenas nueve fechas del Torneo Apertura 2026
Entre renuncias, despidos y salidas consensuadas, el recambio en los bancos se convirtió nuevamente en protagonista del certamen.
La exigencia permanente y la falta de paciencia vuelven a marcar el pulso del fútbol argentino. Apenas transcurridas nueve fechas del Torneo Apertura 2026, seis entrenadores ya dejaron sus cargos, una cifra que vuelve a poner en evidencia la inestabilidad que atraviesan muchos proyectos deportivos en el país. De los 30 técnicos que iniciaron la competencia al frente de sus equipos, varios ya no continúan debido a resultados adversos, decisiones dirigenciales o incluso oportunidades profesionales en el exterior.
El caso más reciente es el de Iván Delfino, quien dejó de ser el entrenador de Estudiantes de Río Cuarto. El director técnico venía de lograr el ascenso con el conjunto cordobés, pero su paso por la Primera División no logró sostener el envión del logro anterior. Durante las nueve jornadas que dirigió en la máxima categoría, su equipo consiguió apenas una victoria, además de un empate y ocho derrotas. Ese rendimiento terminó marcando el final de su ciclo, que se oficializó durante la mañana del viernes 13 de marzo.
Otro de los entrenadores que perdió su puesto fue Hugo Colace en Atlético Tucumán. El Decano decidió interrumpir el proyecto luego de la derrota por 3-1 frente a Belgrano, en un contexto de resultados muy negativos. El equipo había sumado apenas una victoria, dos empates y cuatro derrotas en siete presentaciones, números que llevaron a la dirigencia a tomar la decisión de buscar un nuevo rumbo futbolístico.
Una de las salidas que más impacto generó fue la de Marcelo Gallardo en River. Tras la derrota por 1-0 frente a Vélez, el histórico entrenador del club tomó 24 horas para reflexionar y finalmente resolvió ponerle punto final a su segundo ciclo en la institución. Antes de despedirse definitivamente, dirigirá un último encuentro frente a Banfield por la séptima jornada. La decisión sorprendió en el ambiente futbolístico, considerando que se trata del técnico más exitoso en la historia del club.
En Rosario también hubo cambios. La dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez dejó de ser la encargada del primer equipo de Newell’s luego de una campaña muy complicada. Su ciclo duró apenas seis partidos y los resultados fueron determinantes: cuatro derrotas y dos empates. La caída por 3-0 ante Banfield terminó de sellar la salida del cuerpo técnico.
Una situación diferente se dio en Estudiantes de La Plata con Eduardo Domínguez. A diferencia de los otros casos, su partida no estuvo vinculada a malos resultados sino a una oportunidad en el exterior. El entrenador aceptó una propuesta del Atlético Mineiro de Brasil, dejando atrás un ciclo muy exitoso en el Pincha. Durante su gestión dirigió 164 partidos, con 75 triunfos, 44 empates y 44 derrotas, además de conquistar cinco títulos. Su lugar será ocupado por Alexander Medina.
Por último, Daniel Oldrá también dejó su cargo en Instituto. Su salida se produjo tras dos derrotas consecutivas en el inicio del torneo, frente a Vélez y Platense. El final del vínculo se produjo de común acuerdo con la dirigencia. En total, el entrenador dirigió 22 partidos en el club cordobés, con un balance de cuatro victorias, nueve empates y nueve derrotas. Su reemplazante será el entrenador conocido como “el Traductor” Flores.
La estadística vuelve a reflejar una realidad habitual del fútbol argentino: los ciclos de los entrenadores suelen ser cortos y dependen casi exclusivamente de los resultados inmediatos. Con más de la mitad del campeonato todavía por disputarse, no sería extraño que la lista de cambios en los bancos siga creciendo en las próximas semanas.
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