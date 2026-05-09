Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Huracán por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Huracán por el Torneo Apertura.
Tras el reciente traspié en Ecuador frente al Barcelona por la Libertadores, el Boca de Claudio Úbeda debe cambiar rápido el chip. Este sábado, La Bombonera será el escenario de un duelo a todo o nada frente a Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El Xeneize, que fue escolta en la Zona A con 30 puntos, necesita recuperar la solidez que lo caracterizó durante el semestre para seguir en carrera por el título local.
La gran incógnita en el mundo Boca es la presencia de Leandro Brey. El joven arquero arrastra un fuerte hematoma inguinal producto de un golpe en el partido copero. Aunque integra la lista de concentrados, el cuerpo técnico lo evaluará hasta el último minuto.
Si Brey no llega, el arco será custodiado por el veterano Javier García. A sus 39 años, "Javi" viene de cumplir una correcta actuación en Guayaquil y aporta la cuota de experiencia necesaria para partidos de eliminación directa.
Para este cruce, Úbeda pondrá lo mejor que tiene a disposición. La novedad más importante es la vuelta de Adam Bareiro al once inicial. El paraguayo, ausente en la Copa por sanción, es la principal carta de gol de un equipo que buscará imponer condiciones desde el arranque.
Por su parte, el Huracán de Diego Martínez llega sin la presión del favoritismo, pero con el antecedente de ser un rival sumamente rocoso. Tras clasificar en el séptimo lugar de la Zona B (sellado con un empate ante Racing), el equipo de Parque Patricios apuesta a su orden táctico y al desgaste físico que pueda traer Boca tras el trajín internacional.
Boca vs. Huracán, por el Torneo Apertura: formaciones
- Boca: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
- Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Boca vs. Huracán
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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