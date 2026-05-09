Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Huracán por el Torneo Apertura

Tras el reciente traspié en Ecuador frente al Barcelona por la Libertadores, el Boca de Claudio Úbeda debe cambiar rápido el chip. Este sábado, La Bombonera será el escenario de un duelo a todo o nada frente a Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El Xeneize, que fue escolta en la Zona A con 30 puntos, necesita recuperar la solidez que lo caracterizó durante el semestre para seguir en carrera por el título local.