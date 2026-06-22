Detuvieron en Necochea exfutbolista acusado por la muerte de su madre: qué pasó

El caso quedó en manos del fiscal de Necochea Walter Pierrestegui, quien caratuló la causa como figura de homicidio agravado por el vínculo, prevista en el artículo 80, inciso 1, del Código Penal.

La noticia sorprendió a los vecinos de Quequén, no sólo por la devastadora muerte de la octogenaria sino porque "Garda" Sánchez era conocido en el área por su carrera futbolística, que se desarrolló a la par de la de su hermano, Luis "Paco" Sánchez.

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En principio el hombre no fue detenido por el crimen de su madre porque necesitó ser trasladado al Hospital Municipal Emilio Ferreyra de Necochea donde fue sedado. Una vez reestablecido, Sánchez fue dado de alta y se presentó ante la fiscalía, aunque se negó a contestar preguntas.

Actualmente se encuentra retenido en la DDI de Necochea, vestido con la ropa que le proporcionaron en el centro médico local después de que otros ocupantes de la misma celda le tiraran agua en repudio al hecho que se le atribuye.

De ser declarado culpable por el matricidio, el exfutbolista podría ser condenado a prisión perpetua.