Detuvieron en Necochea exfutbolista acusado por la muerte de su madre: qué pasó
El hombre y su hermano supieron ser figuras en el fútbol bonaerense, pero hoy en día su vida corre fuera de las canchas, a la sombra de la sospecha.
La Policía bonaerense detuvo el fin de semana pasado a un exfutbolista de Necochea acusado de haber asesinado a su madre, de 86 años, cuyo cuerpo fue hallado en su casa de la localidad de Quequén, en ese partido del sur de la provincia de Buenos Aires.
Jorge "Garda" Sánchez, de 56 años, fue demorado el sábado pasado en conexión con la investigación por el crimen de su madre, Delia Mercedes Romero de Sánchez, cuyo cuerpo fue hallado días atrás en su casa del barrio Atepam, en Quequén.
Medios locales, como Noticias de Necochea, informaron que el cuerpo de la mujer exhibía las marcas de una lesión en la cabeza, y que podría haber sido asesinada el viernes cerca de las 15.
Todavía faltan los detalles del informe de la autopsia y los estudios toxicológicos, que se realizaron el sábado pasado, pero se presume que la anciana habría muerto por el golpe en la cabeza.
El caso quedó en manos del fiscal de Necochea Walter Pierrestegui, quien caratuló la causa como figura de homicidio agravado por el vínculo, prevista en el artículo 80, inciso 1, del Código Penal.
La noticia sorprendió a los vecinos de Quequén, no sólo por la devastadora muerte de la octogenaria sino porque "Garda" Sánchez era conocido en el área por su carrera futbolística, que se desarrolló a la par de la de su hermano, Luis "Paco" Sánchez.
En principio el hombre no fue detenido por el crimen de su madre porque necesitó ser trasladado al Hospital Municipal Emilio Ferreyra de Necochea donde fue sedado. Una vez reestablecido, Sánchez fue dado de alta y se presentó ante la fiscalía, aunque se negó a contestar preguntas.
Actualmente se encuentra retenido en la DDI de Necochea, vestido con la ropa que le proporcionaron en el centro médico local después de que otros ocupantes de la misma celda le tiraran agua en repudio al hecho que se le atribuye.
De ser declarado culpable por el matricidio, el exfutbolista podría ser condenado a prisión perpetua.
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