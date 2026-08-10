Quién será eliminado de Gran Hermano hoy lunes, según el boca de urna de Pabloschi
Llegó un nuevo lunes y se define otra eliminación en GH: ¿cuál es el vaticinio de uno de los referentes del reality show de Telefe en redes sociales?
Una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada llega este lunes a la pantalla de Telefe. Desde las 22:30, Santiago del Moro conducirá una emocionante emisión, donde un nuevo participante abandonará la casa más famosa del país y quedará afuera de la carrera por el premio mayor.
En esta oportunidad, Charlotte Caniggia, Majluf, Solange Abraham, Hanssen, Pincoya y Yanina Zilli son quienes están en la cuerda floja, aunque las redes sociales ya anticipan un tenso versus entre dos potencias del juego: Sol, amada y odiada por muchos, y Hanssen, uno de los participantes de la nueva camada que supo hacerse fuerte.
No obstante, urgidos por saber qué pasará, los fanáticos del reality show acuden, como siempre, a uno de los principales referentes del programa: Pabloschi.
Quién será eliminado de Gran Hermano hoy lunes, según el boca de urna de Pabloschi
Aunque este lunes no lanzó ningún mensaje con porcentajes, sí lo hizo este domingo: Pabloschi se encargó de satisfacer a sus seguidores, en el deseo de saber quién se encuentra más complicado en las votaciones de Gran Hermano. Lo cierto es que, llamativamente, es Hanssen quien encabeza los votos negativos del público.
"Jansen 47%", escribió el autodenominado gurú de GH, dejando en claro que este es el participante que más peligra. No obstante, todas las miradas también están puestas sobre Sol Abraham que, en votaciones negativas, acarrea el "hate" de fandoms contrarios, tales como el de Yipio o Juanicar.
Cabe señalar que Gran Hermano afronta sus últimas semanas: tal como está previsto, el reality de Telefe vería su fin hacia fines de agosto o principios de septiembre, lo que indica que la competencia de convivencia vive momentos de absoluta tensión.
Para entonces, serán sólo cuatro participantes los que hayan surfeado las placas positivas y negativas y luchen por el premio final. ¿Quiénes serán los afortunados?
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