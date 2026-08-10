Quién será eliminado de Gran Hermano hoy lunes, según el boca de urna de Pabloschi

Cabe señalar que Gran Hermano afronta sus últimas semanas: tal como está previsto, el reality de Telefe vería su fin hacia fines de agosto o principios de septiembre, lo que indica que la competencia de convivencia vive momentos de absoluta tensión.

Para entonces, serán sólo cuatro participantes los que hayan surfeado las placas positivas y negativas y luchen por el premio final. ¿Quiénes serán los afortunados?