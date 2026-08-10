Quisieron plantar un bosque de 200.000 árboles y arruinaron un humedal que estaba en zona protegida
Las autoridades investigaron el caso de una empresa que atentó contra la ecología e intervino 30 hectáreas para abastecer su fábrica de aceite de manuka.
La Justicia de Nueva Zelanda condenó a una compañía productora de aceite de manuka por dañar alrededor de 30 hectáreas de humedales en la región de Gisborne, a unas seis horas al sudeste de Auckalnd, al plantar 200.000 árboles y cavar canales para drenar el agua del terreno.
Tairawhiti Pharmaceuticals y su dueño, Mark Kerr, quedaron en medio de una cuestión legal en 2021, cuando se confirmó que la compañía había arado y rastrillado varios lotes de un campo que está situado en los humedales Te Whare, cerca de la localidad de Te Araroa, en la región de Gisborne, informó el sitio Uno de Mendoza.
Corría el año 2020 y, pandemia mediante, las excavadoras se pusieron en funcionamiento a pesar del aislamiento por el Covid. Kerr ordenó que se desmontaran unas 3.1 hectáreas de de terreno que estaban dentro del área protegida por la ley, por lo que se calcula que se destruyó entre 1.5 y 1.9 hectáreas.
Además de desmontar, plantar árboles de manuka (Leptospermum scoparium) un arbusto nativo de Nueva Zelanda del cual se extrae la miel de manuka, que se usa para elaborar productos estéticos o para la salud por sus propiedades como antibacteriano.
El resultado fue un ecosistema dañado y las alarmas de especialistas en ecología, que clamaron por la desaparición de especies de animales, como los pájaros conocidos como matuku o avetoro australiano y crake neozelandés, o peces como el kkopu gigante.
Sólo en 51 días de 2020 la compañía de Kerr utilizó 5.000 litros diarios de agua para regar cada uno de los árboles jóvenes.
Para julio de 2021 el juez Brian Dwyer condenó a Kerr y su compañía a pagar una multa mínima de 28.000 dólares (de Nueva Zelanda, que son como 16.000 dólares estadounidenses) y le ordenó al empresario retirar los 200.000 árboles que había plantado, cercar el perímetro y rellenar los canales para lograr darle una chance al terreno de volver a componerse.
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