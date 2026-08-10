Quisieron plantar un bosque de 200.000 árboles y arruinaron un humedal que estaba en zona protegida

Sólo en 51 días de 2020 la compañía de Kerr utilizó 5.000 litros diarios de agua para regar cada uno de los árboles jóvenes.

Para julio de 2021 el juez Brian Dwyer condenó a Kerr y su compañía a pagar una multa mínima de 28.000 dólares (de Nueva Zelanda, que son como 16.000 dólares estadounidenses) y le ordenó al empresario retirar los 200.000 árboles que había plantado, cercar el perímetro y rellenar los canales para lograr darle una chance al terreno de volver a componerse.