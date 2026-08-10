"¿Cómo hacés para vivir?": el enojo de Facundo Moyano cuando Rodolfo Barili le preguntó por sus ingresos
Tras su liberación, el exdirigente sindical se cruzó con el conductor al ser consultado sobre su patrimonio y su domicilio en una torre de categoría.
La reaparición televisiva de Facundo Moyano tras el escándalo protagonizado con su pareja, Candela Arizaga, dejó momentos de alta tensión en vivo, ya que si bien intentó dar su descargo sobre el confuso episodio, se mostró por demás tenso cuando le preguntaron por sus ingresos, algo que se negó a responder.
Lejos de acotarse al episodio judicial que derivó en su detención, la entrevista concedida este lunes a Telefe derivó en un fuerte cruce cuando el conductor Rodolfo Barili le consultó por su nivel de vida, sus ingresos y el lugar en el que reside.
El intercambio comenzó cuando el periodista puso sobre la mesa el contraste entre su trayectoria pública y su actual realidad habitacional.
“Tu vida ha sido el gremialismo, la vida pública, como diputado, y vivís en una torre importante. ¿Cómo hacés para vivir?”, le disparó Barili. La respuesta del exlegislador fue inmediata y desafiante: “Obviamente lo pago con mi sueldo, ¿cuál es el problema?”.
El cruce de Facundo Moyano y Rodolfo Barili por los ingresos y el límite de la privacidad
La tensión escaló cuando el conductor intentó indagar sobre el origen de sus fondos y la pertinencia de la pregunta en el marco de la exposición pública generada por el caso policial.
Ante la insistencia periodística sobre si vivía de los aportes del sindicalismo o de otras actividades, Moyano frenó en seco la consulta y se negó a dar precisiones. “No, pará. Entramos en otro... digamos, dejamos de hablar del tema por el cual estamos hablando”, reclamó visiblemente molesto.
Frente a la justificación de Barili de que su pasado como funcionario y dirigente expone su patrimonio al escrutinio público, el exdirigente esgrimió argumentos legales para cerrar el debate.
“Yo ni siquiera siendo funcionario público te lo tengo que contestar. Porque yo no estoy atado ni siquiera a la ley de ética pública [...] No tengo actividad pública y no soy más diputado nacional. Por lo tanto, no tengo por qué dar a conocer mi domicilio, mis gastos, mi sueldo, mi nada. No tengo declaración jurada pública. No tengo obligación de responder esto. No tengo obligación de responder sobre mi vida privada”, sentenció Moyano, defendiendo su postura de no ventilar detalles patrimoniales ni de seguridad personal.
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