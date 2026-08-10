"¿Cómo hacés para vivir?": el enojo de Facundo Moyano cuando Rodolfo Barili le preguntó por sus ingresos

Ante la insistencia periodística sobre si vivía de los aportes del sindicalismo o de otras actividades, Moyano frenó en seco la consulta y se negó a dar precisiones. “No, pará. Entramos en otro... digamos, dejamos de hablar del tema por el cual estamos hablando”, reclamó visiblemente molesto.

Frente a la justificación de Barili de que su pasado como funcionario y dirigente expone su patrimonio al escrutinio público, el exdirigente esgrimió argumentos legales para cerrar el debate.

“Yo ni siquiera siendo funcionario público te lo tengo que contestar. Porque yo no estoy atado ni siquiera a la ley de ética pública [...] No tengo actividad pública y no soy más diputado nacional. Por lo tanto, no tengo por qué dar a conocer mi domicilio, mis gastos, mi sueldo, mi nada. No tengo declaración jurada pública. No tengo obligación de responder esto. No tengo obligación de responder sobre mi vida privada”, sentenció Moyano, defendiendo su postura de no ventilar detalles patrimoniales ni de seguridad personal.