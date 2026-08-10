Axel Kicillof avaló un feriado con la Resolución 370/2024 y hay fin de semana extra largo en Buenos Aires
El Gobierno bonaerense confirmó un nuevo feriado local para este viernes. Los habitantes de un importante partido disfrutarán de un descanso extendido.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de feriados locales para el mes en curso, permitiendo que varios municipios disfruten de jornadas no laborables. Gracias a esta medida, un importante partido del Gran Buenos Aires tendrá un fin de semana extra largo a partir de este próximo viernes.
Detalles de la Resolución 370/2024
A través de la Resolución 370/2024, el Ministerio de Gobierno bonaerense declaró días no laborables y feriados optativos para diversas localidades que celebran festividades durante el mes de agosto.
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- La normativa establece que los días designados serán no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
- Para la industria, el comercio y el resto de las actividades, la jornada tendrá carácter de feriado optativo.
- El objetivo principal de esta medida administrativa es fomentar las celebraciones locales y facilitar una mayor participación de la comunidad en los actos y festejos.
Feriado del viernes 14 de agosto: quiénes tienen fin de semana largo
Este viernes 14 de agosto, el feriado local beneficiará a miles de bonaerenses, empalmando directamente con el fin de semana. De acuerdo al cronograma oficial, las localidades que tendrán asueto son:
- Quilmes: El municipio ubicado en el Gran Buenos Aires celebrará un nuevo aniversario fundacional.
- Bartolomé Bavio: Esta localidad perteneciente al partido de Magdalena también festejará su aniversario fundacional durante la misma jornada.
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