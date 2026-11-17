Una de las particularidades de esta prestación es que resulta compatible con la AUH. Esto significa que las familias que perciben la asignación universal también pueden acceder al pago único, siempre que hayan tenido derecho a cobrar esa prestación durante el mes en que se dictó la sentencia judicial de adopción.

Quiénes pueden cobrar el beneficio y cuáles son los requisitos

ANSES establece que la Asignación de Pago Único por Adopción está disponible para distintos grupos de beneficiarios.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores temporarios y rurales.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Personas que cobran la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Beneficiarios que cobren o hayan cobrado la AUH, la AUH por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo

Cómo solicitar la Asignación de Pago Único por Adopción en ANSES

Los titulares que cumplan con las condiciones podrán gestionar el cobro ante ANSES y, para completar la solicitud, deberán reunir la siguiente documentación:

DNI de la madre y/o el padre adoptante.

DNI del niño o adolescente.

Partida de nacimiento.

Sentencia judicial de adopción.

La gestión puede realizarse de manera presencial en una oficina de ANSES, con turno previo, o a través de la plataforma de Atención Virtual del organismo.

Es importante respetar los plazos establecidos y comprobar que toda la documentación esté completa para acceder al pago único de $ 556.217.