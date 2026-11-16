De acuerdo con la distribución numérica actual de ambas cámaras detallada en los reportes políticos:

En la Cámara de Diputados: Los cálculos parlamentarios indican que a La Libertad Avanza le corresponden dos consejeros por constituirse como primera minoría. El bloque del peronismo retiene una silla —que será ocupada por Guillermo Michel—, mientras que el cuarto lugar, correspondiente a la segunda minoría, permanece en disputa entre Provincias Unidas y el PRO .

En el Senado: La bancada peronista logró consolidarse como primera minoría luego de la incorporación del senador por La Rioja Fernando Rejal, una articulación atribuida a las gestiones conjuntas entre Cristina Kirchner y el gobernador riojano Ricardo Quintela. Esta correlación de fuerzas habilita al PJ a nominar dos representantes en la Cámara alta: Eduardo "Wado" de Pedro y Florencia López.

El perfil técnico de Guillermo Michel y la lectura interna

Diversos análisis periodísticos destacan que la elección de un diputado alineado con el PJ de Entre Ríos y con cercanía histórica a Sergio Massa representa un movimiento pragmático respecto de la política de designaciones que el kirchnerismo sostenía hasta el momento en el Consejo.

Mientras sectores internos del bloque subrayan su ascendencia en el ámbito judicial y tributario para encarar la nueva etapa del organismo, otros dirigentes de la bancada observan el nombramiento como una apertura hacia otros sectores del peronismo frente a la reducción de bancas que sufrió el espacio en la Cámara baja.