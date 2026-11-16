Cristina Kirchner impulsa a Guillermo Michel para representar al bloque de Diputados en la Magistratura
La expresidenta impulsará al diputado Guillermo Michel para ocupar la banca del PJ en el Consejo de la Magistratura.
De acuerdo con información difundida desde el entorno partidario y reportes de medios políticos como, la expresidenta Cristina Kirchner resolvió impulsar la postulación del diputado nacional entrerriano Guillermo Michel para ocupar la banca que le corresponde al bloque peronista en el Consejo de la Magistratura.
La definición se terminó de sellar tras una reunión mantenida entre la exmandataria y el legislador en la sede de San José 1111, en el marco del reordenamiento de los estamentos parlamentarios que integran el organismo judicial, de acuerdo con La Política Online y Clarín.
Según señalan fuentes del espacio, la estrategia apunta a ampliar la base de sustentación del peronismo en el plano judicial mediante un dirigente de perfil técnico y con vínculos fluidos dentro de Tribunales.
Michel, quien se desempeñó como funcionario de la AFIP durante la segunda presidencia de Kirchner y luego estuvo al frente de la Dirección General de Aduanas, asumirá la representación de la bancada en reemplazo de los lugares que venían ocupando dirigentes más cercanos al núcleo duro kirchnerista, como Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.
Cómo queda el reparto de sillas en el Congreso para el Consejo de la Magistratura
Tras haberse completado la elección de los representantes de abogados, jueces y académicos, resta ahora que el Poder Legislativo formalice la designación de sus integrantes para el organismo encargado de la selección y sanción de magistrados.
De acuerdo con la distribución numérica actual de ambas cámaras detallada en los reportes políticos:
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En la Cámara de Diputados: Los cálculos parlamentarios indican que a La Libertad Avanza le corresponden dos consejeros por constituirse como primera minoría. El bloque del peronismo retiene una silla —que será ocupada por Guillermo Michel—, mientras que el cuarto lugar, correspondiente a la segunda minoría, permanece en disputa entre Provincias Unidas y el PRO.
En el Senado: La bancada peronista logró consolidarse como primera minoría luego de la incorporación del senador por La Rioja Fernando Rejal, una articulación atribuida a las gestiones conjuntas entre Cristina Kirchner y el gobernador riojano Ricardo Quintela. Esta correlación de fuerzas habilita al PJ a nominar dos representantes en la Cámara alta: Eduardo "Wado" de Pedro y Florencia López.
El perfil técnico de Guillermo Michel y la lectura interna
Diversos análisis periodísticos destacan que la elección de un diputado alineado con el PJ de Entre Ríos y con cercanía histórica a Sergio Massa representa un movimiento pragmático respecto de la política de designaciones que el kirchnerismo sostenía hasta el momento en el Consejo.
Mientras sectores internos del bloque subrayan su ascendencia en el ámbito judicial y tributario para encarar la nueva etapa del organismo, otros dirigentes de la bancada observan el nombramiento como una apertura hacia otros sectores del peronismo frente a la reducción de bancas que sufrió el espacio en la Cámara baja.
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