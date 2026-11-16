Los motivos del tercer aguinaldo y el aumento del presupuesto educativo

Según detalló Torres, al iniciar su gestión la provincia atravesaba una de las crisis educativas más profundas de su historia, ubicándose seis años atrás en el último puesto nacional en materia de alfabetización, con alumnos de cuarto grado que no sabían leer ni escribir. Sin embargo, subrayó que el trabajo sostenido permitió revertir ese escenario y posicionar actualmente a Chubut entre las cuatro mejores provincias del país.