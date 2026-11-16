El Gobierno anunció un tercer aguinaldo para docentes y auxiliares por el esfuerzo hecho en 2026
El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, confirmó el tercer aguinaldo junto con un incremento del 64% en el presupuesto educativo.
El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, anunció el pago de un tercer aguinaldo destinado a docentes y auxiliares de la provincia como reconocimiento al esfuerzo realizado durante el ciclo lectivo 2026. La medida fue comunicada por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde vinculó este beneficio extraordinario.
Los motivos del tercer aguinaldo y el aumento del presupuesto educativo
Según detalló Torres, al iniciar su gestión la provincia atravesaba una de las crisis educativas más profundas de su historia, ubicándose seis años atrás en el último puesto nacional en materia de alfabetización, con alumnos de cuarto grado que no sabían leer ni escribir. Sin embargo, subrayó que el trabajo sostenido permitió revertir ese escenario y posicionar actualmente a Chubut entre las cuatro mejores provincias del país.
Para premiar esa labor y consolidar los resultados obtenidos, el Ejecutivo provincial dispuso un paquete de medidas clave para el sector:
- Tercer aguinaldo extraordinario: se garantizará el pago de este sueldo anual complementario adicional tanto para los docentes como para los auxiliares de la educación.
- Suba presupuestaria del 64%: se aplicará un fuerte incremento en las partidas destinadas al área educativa.
- Inversión en infraestructura: los fondos contemplan un refuerzo especial orientado a obras edilicias y mantenimiento de las escuelas, haciendo foco particularmente en las zonas de ruralidad.
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Proyecto de ley para blindar los recursos
Más allá del anuncio salarial y presupuestario inmediato, el gobernador adelantó que enviará un proyecto de ley a la Legislatura chubutense con el objetivo de garantizar que estos recursos financieros se sostengan en el tiempo, independientemente de las gestiones de turno.
"Lo que conseguimos juntos no le pertenece a un gobierno. Es un logro de todos los chubutenses y una responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones", concluyó Torres al fundamentar la iniciativa para blindar el financiamiento educativo.
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