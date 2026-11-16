A qué hora se cae el cielo por un diluvio con lluvias y granizo en el AMBA: martes con alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias para este martes en varias zonas del país, por lluvias y tormentas fuertes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por lluvias y tormentas fuertes de nivel amarillo para este martes que alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a gran parte del centro y noreste del país, por lo que se encendieron las alarmas por lo que puede ser un nuevo diluvio.
Además, el organismo elevó el aviso a nivel naranja para sectores específicos de tres provincias, donde se esperan fenómenos de mayor severidad, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
En el caso particular del AMBA, la advertencia meteorológica rige específicamente para horas de la madrugada de este martes, momento en el que se prevé el pasaje de un frente de inestabilidad con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas intensas.
Qué zonas están bajo alerta amarillo por lluvias y tormentas este martes
El mapa oficial del SMN detalla que el alerta por lluvias y tormentas fuertes abarca las siguientes jurisdicciones:
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Provincia de Buenos Aires: El AMBA y zonas del norte, centro y la costa atlántica bonaerense.
Litoral y Noreste: Todo Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones; todo Chaco (a excepción del noroeste) y todo Formosa (menos el sector oeste).
Región Centro y Noroeste: Todo Santiago del Estero, el norte y centro de Córdoba, todo Tucumán, el sureste de Catamarca, el sureste de La Rioja y el norte de San Luis.
En todos los distritos comprendidos bajo el nivel amarillo, el informe oficial advierte que el área será afectada por tormentas, algunas fuertes o puntualmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Alerta naranja en Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba: qué dice el reporte
Para algunas zonas específicas de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, el SMN elevó la advertencia a alerta naranja debido al potencial riesgo de los fenómenos previstos.
"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual", señala el parte oficial.
Ante estas condiciones meteorológicas, las autoridades recomiendan evitar sacar la basura, retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad, y mantenerse atentos a las actualizaciones del organismo oficial.
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