Alerta naranja en Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba: qué dice el reporte

Para algunas zonas específicas de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, el SMN elevó la advertencia a alerta naranja debido al potencial riesgo de los fenómenos previstos.

"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual", señala el parte oficial.

Ante estas condiciones meteorológicas, las autoridades recomiendan evitar sacar la basura, retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad, y mantenerse atentos a las actualizaciones del organismo oficial.