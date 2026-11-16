Cómo combinar los beneficios de ANSES y entidades bancarias para pagar menos

Compra dentro del límite de devolución: si una promoción ofrece un 20% de descuento con tope de $25.000 y el jubilado realiza un gasto de $100.000 en productos incluidos, el reintegro efectivo será de $20.000 (gasto neto final de $80.000 ).

Compra por encima del tope: si bajo la misma promoción el ticket asciende a $150.000, el cálculo porcentual arrojaría $30.000, pero el usuario recibirá únicamente $25.000 por efecto del límite máximo (gasto neto final de $125.000).

Qué promociones bancarias vigentes tienen los jubilados en noviembre de 2026

Distintas entidades financieras pagadoras suman beneficios adicionales durante noviembre que elevan tanto el porcentaje de ahorro como el monto máximo de devolución en cuenta.

Entre las promociones destacadas del mes para el sector pasivo se encuentran:

Banco Patagonia: anuncia promociones especiales para jubilados de hasta un 35% de descuento con un tope de reintegro de $40.000 , sujeto a la tarjeta utilizada, el supermercado adherido y el paquete bancario contratado.

Banco Supervielle: ofrece beneficios exclusivos los días martes consistentes en un 20% de descuento en ChangoMás (abonando con tarjeta de crédito) y un 20% en MásGO (con tarjeta de débito), ambos con un tope publicado de $25.000 por transacción.

Qué detalles hay que revisar antes de pagar para no perder el reintegro

Antes de efectuar la compra en las cadenas participantes (Carrefour, Coto, ChangoMás, Disco, Jumbo y Vea), se aconseja controlar cuatro variables clave: